Congedo Covid al via: istruzioni di domanda

Congedo parentale SARS CoV-2: procedura INPS per la domanda online di periodi retribuiti al 50% per malattia o quarantena di figli.

L’INPS ha reso disponibile la procedura di domanda per i lavoratori dipendenti che vogliono accedere al congedo parentale SARS CoV-2 per periodi entro il 31 dicembre 2021, in attesa di istruzioni e chiarimenti sull’estensione dei congedi fino al 31 marzo 2022, contestualmente alla proroga dell’ stato di emergenza Covid.

Congedo parentale SARS CoV-2

Congedi parentali Covid fino al 31 marzo, anche in smart working 17 Dicembre 2021 L’istanza si presenta in modalità telematica, nell’ambito dei servizi “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, con SPID di secondo livello, Carta di identità elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, si può chiamare il Contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento o rivolgersi ai patronati.

Congedo Covid: la domanda

Per la domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” si accede alla procedura per le Domande per Prestazioni a sostegno del reddito – Servizio Maternità, potendo scegliere (anche per figli con disabilità in situazione di gravità) tra:

“Congedo Parentale”

“Congedo Parentale su Base Oraria”,

La procedura web

Dopo aver inserito le informazioni anagrafiche sarà necessario:

nella pagina “Tipo richiesta” selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19”; spuntare la richiesta del congedo nella sezione “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”,; indicare il motivo del congedo e le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento; procedere con l’acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino al 31 dicembre 2021.

Per richiedere il congedo parentale ordinario in modalità giornaliera è necessario spuntare l’opzione “Richiesta per congedo parentale”, mentre per la modalità oraria si clicca sull’opzione “Richiesta per congedo su base oraria” e dichiarare:

numero di giornate intere da fruire in modalità oraria;

periodo all’interno del quale tali giornate sono fruite in modalità oraria.

Nel caso in cui il periodo sia a cavallo tra due o più mesi, dovranno essere presentate due o più domande. La fruizione oraria deve comunque essere ricondotta a una giornata intera di congedo. Di conseguenza, se le ore che compongono un giorno di congedo sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda dovrà essere dichiarato di fruire di un giorno.

Le domande possono avere a oggetto periodi antecedenti le domande stesse, purché ricadenti nell’arco temporale previsto dalla norma (dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 31 dicembre 2021). Ulteriori dettagli nella Circolare operativa INPS.