Pensione non vedenti: vediamo quali sono le agevolazioni previste per ciechi assoluti o parziali e gli importi delle pensioni di cecità 2021.

Alle persone con handicap certificato la normativa vigente riserva alcune agevolazioni, anche in ottica dell’accesso alla pensione. È questo ad esempio il caso della pensione per non vedenti. Si tratta di un trattamento istituito dall’articolo 8 della L. 66/62 in favore delle persone invalide civili per cecità (ciechi assoluti o parziali). Vediamo in dettaglio in cosa consistono le agevolazioni riservate ai non vedenti dal punto di vista previdenziale, come ad esempio un anticipo sull’età pensionabile rispetto ai requisiti ordinariamente richiesti, e quali sono le differenze tra la pensione per uomini e per donne con cecità assoluta o parziale.

Pensione per ciechi assoluti: requisiti

Hanno diritto alla pensione per non vedenti coloro che risultano essere ciechi assoluti uomini e donne e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, riconosciuto mediante apposito verbale;

assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, riconosciuto mediante apposito verbale; reddito non superiore a determinati limiti, stabiliti di anno in anno;

non superiore a determinati limiti, stabiliti di anno in anno; cittadinanza italiana, o iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari, o titolarità di permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;

italiana, o iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari, o titolarità di permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo; residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Pensione non vedenti nel privato: differenze uomo-donna

La pensione di cecità per i lavoratori del settore privato si perfeziona al raggiungimento di:

almeno 56 anni per gli uomini ;

; almeno 51 anni se donne ;

; almeno 10 anni di contribuzione dopo l’insorgere della cecità, se ciechi assoluti dalla nascita o divenuti tali prima dell’inizio del rapporto assicurativo.

Diversamente, i lavoratori ciechi che non hanno questi requisiti possono accedere al pensionamento:

uomini a 61 anni di età ;

; donne a 56 anni di età ;

; con 15 anni di contributi.

Pensione non vedenti autonomi: differenze uomo-donna

La pensione di cecità per i lavoratori autonomi si perfeziona al raggiungimento di:

almeno 61 anni se uomini ;

; almeno 56 anni se donne ;

; almeno 10 anni di contribuzione dopo l’insorgere della cecità, se ciechi assoluti dalla nascita o divenuti tali prima dell’inizio del rapporto assicurativo.

Gli autonomi senza questi requisiti possono andare in pensione con:

uomini a 66 anni ;

; donne a 61 anni di età ;

; 15 anni di contributi.

Pensione per ciechi parziali: requisiti

Hanno diritto alla pensione per gli ipovedenti, ovvero i ciechi parziali uomini e donne che sono in possesso dei seguenti requisiti:

definizione riconosciuta nel verbale di cieco parziale, ossia con residuo visivo inferiore a un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta per infortunio sul lavoro o di servizio (non in guerra);

in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta per infortunio sul lavoro o di servizio (non in guerra); redditi al di sotto del limite annualmente fissato;

al di sotto del limite annualmente fissato; cittadinanza italiana, o iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari, o titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;

italiana, o iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari, o titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo; residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Pensione non vedenti: compatibilità

La pensione non vedenti spetta anche se l’invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento. La pensione di inabilità di cieco civile è incompatibile con la pensione sociale o l’assegno sociale.

Pensione non vedenti 2021: importi

Tipo provvidenza Importo mensile Limite di reddito annuo Pensione ciechi civili assoluti non ricoverati € 310,48 € 16.982,49 Pensione ciechi civili assoluti ricoverati € 287,09 € 16.982,49 Pensione ciechi civili parziali € 287,09 € 16.982,49 Pensione invalidi civili totali € 287,09 € 16.982,49

Pensione cecità: modalità di erogazione

La pensione di cecità assoluta o parziale, per uomini e donne, viene erogata in 13 mensilità dal mese successivo alla presentazione della domanda e non convertono mai in assegno sociale, come avviene per altre prestazioni previdenziali agevolate. È prevista una finestra mobile di 12 mesi per i lavoratori affetti da cecità dipendenti e di 18 anni per gli autonomi.