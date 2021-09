Retribuzioni 2021 CCNL Metalmeccanici: guida al calcolo dello stipendio netto dei metalmeccanici alla luce del rinnovo del contratto.

Il CCNL Metalmeccanici è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, da poco rinnovato, che detta le regole contrattuali per le lavoratrici e i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti. Lo stipendio di un metalmeccanico varia a seconda dell’esperienza, del ruolo e del livello in cui è inquadrato il lavoratore. Un operaio metalmeccanico percepisce in media uno stipendio netto di 1.250 euro al mese che corrispondono ad una RAL (Retribuzione Annua Lorda) di circa 22.200 euro all’anno e la retribuzione netta mensile va da un minimo di 750 euro a un massimo di 1.800 euro. In generale, la busta paga di un metalmeccanico risulta più leggera di circa 300 euro rispetto alla retribuzione media nazionale (-19%).

Livelli e retribuzioni Metalmeccanici

Lo stipendio di un metalmeccanico dipende dal livello di inquadramento e dalle mansioni svolte. I livelli di inquadramento del CCNL Metalmeccanici, con il rinnovo del contratto metalmeccanici industria sono diventati nove. Dal 1° giugno 2021 l’inquadramento dei lavoratori rientranti nelle diverse categorie legali di quadri, impiegati e operai segue pertanto una classificazione unica articolata in nove livelli di inquadramento, ricompresi in quattro campi di responsabilità di ruolo:

campo D – Ruoli Operativi: Livelli D1 e D2 (ex livello 1, 2 e 3 metalmeccanico);

campo C – Ruoli Tecnico Specifici: Livelli C1, C2 e C3 (ex livello 3S, 4 e 5 metalmeccanico);

campo B – Ruoli Specialistici e Gestionali: Livelli B1, B2 e B3 (ex livello 5s, 6 e 7 metalmeccanico);

campo A – Ruoli di Gestione del cambiamento e Innovazione: Livello A1 (ex livello 8 metalmeccanico).

Tabelle retributive metalmeccanici

Riportiamo di seguito le retribuzioni lorde mensili minime per ogni livello del CCNL Metalmeccanici in vigore dal 1° giugno 2021 a maggio 2022:

2.424,86 euro mensili per i dipendenti assunti al livello A1 (ex livello 8 metalmeccanico);

2.368,12 euro mensili per i dipendenti assunti al livello B3 (ex livello 7 metalmeccanico);

2.121,20 euro mensili per i dipendenti assunti al livello B2 (ex livello 6 metalmeccanico);

1.977,19 euro mensili per i dipendenti assunti al livello B1 (ex livello 5S metalmeccanico);

1.844,64 euro mensili per i dipendenti assunti al livello C3 (ex livello 5 metalmeccanico);

1.722,41 euro mensili per i dipendenti assunti al livello C2 (ex livello 4 metalmeccanico);

1.686,74 euro mensili per i dipendenti assunti al livello C1 (ex livello 3S metalmeccanico);

1.651,07 euro mensili per i dipendenti assunti al livello D2 (ex livello 3 metalmeccanico);

1.488,89 euro mensili per i dipendenti assunti al livello D1 (ex livello 1 e 2 metalmeccanico).

Di seguito le tabelle retributive metalmeccanici da giugno 2022 a maggio 2023:

2.457,72 euro mensili per i dipendenti assunti al livello A1;

2.400,22 euro mensili per i dipendenti assunti al livello B3;

2.149,95 euro mensili per i dipendenti assunti al livello B2;

2.003,99 euro mensili per i dipendenti assunti al livello B1;

1.869,64 euro mensili per i dipendenti assunti al livello C3;

1.745,75 euro mensili per i dipendenti assunti al livello C2;

1.709,60 euro mensili per i dipendenti assunti al livello C1;

1.673,45 euro mensili per i dipendenti assunti al livello D2;

1.509,07 euro mensili per i dipendenti assunti al livello D1.

Di seguito le tabelle degli stipendi minimi per i metalmeccanici da giugno 2023 a maggio 2024:

2.493,21 euro mensili per i dipendenti assunti al livello A1;

2.434,88 euro mensili per i dipendenti assunti al livello B3;

2.181,00 euro mensili per i dipendenti assunti al livello B2;

2.032,93 euro mensili per i dipendenti assunti al livello B1;

1.896,64 euro mensili per i dipendenti assunti al livello C3;

1.770,96 euro mensili per i dipendenti assunti al livello C2;

1.734,29 euro mensili per i dipendenti assunti al livello C1;

1.697,62 euro mensili per i dipendenti assunti al livello D2;

1.530,86 euro mensili per i dipendenti assunti al livello D1.

Di seguito le tabelle delle retribuzioni dei metalmeccanici da giugno 2024:

2.539,22 euro mensili per i dipendenti assunti al livello A1;

2.479,81 euro mensili per i dipendenti assunti al livello B3;

2.221,25 euro mensili per i dipendenti assunti al livello B2;

2.070,45 euro mensili per i dipendenti assunti al livello B1;

1.931,64 euro mensili per i dipendenti assunti al livello C3;

1.803,64 euro mensili per i dipendenti assunti al livello C2;

1.766,30 euro mensili per i dipendenti assunti al livello C1;

1.728,95 euro mensili per i dipendenti assunti al livello D2;

1.559,11 euro mensili per i dipendenti assunti al livello D1.

Calcolo stipendio netto metalmeccanici

Per il calcolo dello stipendio netto a partire dalla RAL (lordo mensile moltiplicato per il numero di mensilità), al di là del livello previsto e dalla mansione svolta, il procedimento è sempre quello di sottrarre al lordo la tassazione della busta paga, ovvero le imposte (IRPEF e addizionali) e i contributi previdenziali a carico del lavoratore. In caso di diritto al Bonus Renzi e alle detrazioni fiscali spettanti per i familiari a carico (figli e coniuge), il loro importo si aggiunge al netto in busta paga.

Ad esempio la busta paga di un metalmeccanico 5° livello, dal 2021 livello C3, mostrerà un lordo mensile di 1.844,64 euro, pari ad uno stipendio netto (calcolato con il tool gratuito online di PMI.it) pari a 1.343 € al mese (17.462 € € l’anno netti, per un lordo di circa 24mila euro, considerando 13 mensilità).

Prendendo ad esempio un 4° livello metalmeccanico, lo stipendio netto sarà invece di circa 1.266 € al mese, ovvero 16.462 € l’anno, con una RAL di 22.400 euro circa.