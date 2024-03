Contratto Terziario senza rinnovo: sciopero GDO il sabato di Pasqua

Guida al CCNL Commercio 2024 e al calcolo dello stipendio netto e lordo per livelli e inquadramento, con tabelle retributive ed esempi pratici.

Rinnovato il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi: aumenti in busta paga da aprile, una tantum da luglio e incremento delle indennità.

CCNL Logistica Trasporto: indennità in busta paga da aprile

Logistica e Trasporto, in busta paga da aprile 2024 Indennità di copertura economica (ICE) per vacanza contrattuale del CCNL: quanto vale e come funziona.