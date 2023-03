Rinnovo CCSL Metalmeccanici 2023: da marzo aumento stipendio e una tantum

Rinnovo Contratto Metalmeccanici per Stellantis, Iveco, Cnhi e Ferrari: aumenti da subito in busta paga, rivalutazioni e benefit per 4300 euro in due anni.

Il nuovo Contratto Collettivo Specifico (CCSL) per i Metalmeccanici dipendenti Stellantis, Iveco, Cnhi e Ferrari prevede nel prossimo biennio aumenti di stipendio pari a 207 euro al mese, un’indennità una tantum di 400 per il 2023 e benefit per 200 euro. Il montante salariale complessivo per i prossimi due anni, sale dunque di oltre 4.300 euro medi.

Si tratta del rinnovo del CCSL scaduto il 31 dicembre 2022 scorso. La nuova intesa dura quattro anni per le parti normative e due anni per il trattamento economico. Vediamo cosa prevede in dettaglio.

CCSL Metalmeccanici 2023: tutti gli aumenti

Dalla mensilità di marzo 2023 spetta un incremento sui minimi tabellari pari al 6,5%, che corrispondono ad un amento retributivo di 119 euro, per la rivalutazione all’inflazione 2022. Da gennaio 2024 spetta un altro aumento del 4,5%, pari a 87,8 Euro. Complessivamente, quindi, nel biennio aumenta lo stipendio di 207 euro mensili.

Rivalutazione minimi tabellari

Una tantum e benefit

L’indennità una tantum di 400 euro prevista dal contratto per il 2023, è suddivisa in due tranche da 200 euro: la prima ad aprile e la seconda a luglio.

Da maggio 2023, inoltre, scattano i nuovi 200 euro di Flexible Benefit da spendere sulle piattaforme per il welfare di Cnhi, Iveco, Stellantis e, per Ferrari, in buoni carburante.

Premi di risultato

Stellantis, Cnhi e Iveco hanno inserito nel contratto un nuovo sistema di premialità collegato ai risultati aziendali.

Per Stellantis è calcolato sul risultato operativo AOI (Adjusted Operating Income) in rapporto ai ricavi di Stellantis Enlarged Europe, con erogazione massima al 10,5% della paga base;

è calcolato sul risultato operativo AOI (Adjusted Operating Income) in rapporto ai ricavi di Stellantis Enlarged Europe, con erogazione massima al della base; per Cnhi e Iveco sono previsti tre indicatori, con erogazione massima del 10% della paga base;

e Iveco sono previsti tre indicatori, con erogazione massima del della paga base; per Ferrari sono confermati i precedenti meccanismi.

Rivalutazione indennità

Si è proceduto inoltre a rivalutare del 10% l’indennità funzioni direttive di

Cnhi, Iveco e Stellantis hanno rivalutato le indennità di funzione direttiva al 10%. Ferrari ha rivalutato sempre del 10% la quota mansione.

Smart Working, recuperi e permessi

Il rinnovo del CCSL prevede maggiore flessibilità per il Lavoro Agile (Smart Working) e per i dipendenti Stellantis anche un contributo spese di 200 euro.

Vengono inseriti nuovi vincoli sui recuperi produttivi ed è stata aumentata l’indennità a 27,5 euro. I permessi retribuiti (PAR) frazionati a ore per i turnisti sono stai aumentati fino a 24 ore, con estensione del part-time e la proroga del venerdì breve di Cnhi-Iveco. I permessi retribuiti per lo studio sono passati a 48 ore retribuite ogni anno, con premio legato alla professionalità. Per la genitorialità e la violenza di genere, infine, il congedo retribuito sale a 6 mesi a carico dell’azienda.

Tutti i dettagli sono disponibili nei rispettivi contratti specifici.