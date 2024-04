Forze Armate e Difesa, ecco le nuove associazioni sindacali

Individuate le nuove associazioni sindacali per il personale delle Forze Armate e di Polizia a ordinamento militare per il 2022-2024: eccole tutte.

Firmati i decreti ministeriali con i quali sono individuate le associazioni sindacali che rappresenteranno il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica) e di polizia a ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza).

A breve pubblicati in Gazzetta ufficiale, costituiscono il primo passo per il rinnovo contrattuale del comparto Sicurezza-Difesa.

I nuovi sindacati per le Forze Armate

Per il triennio 2022-2024 sono individuate le seguenti organizzazioni sindacali:

Organizzazione sindacale italiana dei militari – ITAMIL;

Sindacato italiano autonomo militari organizzato Esercito – SIAMO EI;

Associazione sindacale professionisti militari italiani – ASPMI;

Libera rappresentanza militare – LRM;

Unione sindacale militare interforze associati – USMIA;

Sindacato autonomo dei militari – SAM;

Sindacato nazionale Marina – SINAM;

Sindacato italiano militari Marina – SIM MM;

Associazione militari uniti in sindacato Aeronautica – AMUS AM;

Unione sindacale associazioni militari Aeronautica – USAMI AM;

Sindacato Aeronautica militare – SIAM;

Sindacato unitario lavoratori militari – SIULM.

I nuovi sindacati per le Forze di Polizia a ordinamento miliare

Per il triennio 2022-2024 sono individuate le seguenti organizzazioni sindacali:

Sindacato italiano militari Carabinieri – SIM CC;

Unione sindacale italiana Carabinieri – USIC;

Pianeta sindacale Carabinieri assieme – PSC Assieme;

Associazione sindacale Carabinieri – UNARMA;

Nuovo sindacato Carabinieri – NSC;

Sindacato italiano unitario lavoratori Carabinieri – SIUL CC;

Unione sindacale militare interforze associati – USMIA.

Unione sindacale italiana finanzieri (U.S.I.F.);

Sindacato nazionale finanzieri – CGS (Si.Na.Fi. – C.G.S.);

Sindacato italiano lavoratori finanzieri (S.I.L.F.).

Le novità di legge

I decreti attuano le previsioni della Legge 46/2022 (sulle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari) che, in seguito a sentenza della Corte Costituzionale, ha stabilito il diritto a tutela sindacale.

Una possibilità in precedenza non prevista dal Codice dell’ordinamento militare (COM), che riconosceva soltanto le associazioni facenti parte dell’organizzazione militare Cocer, Cobar e Coir (che adesso cessano le proprie funzioni).

La presenza di associazioni sindacali, ora prevista ex lege anche per Forze armate e corpi di polizia che rimangono pienamente militari, è un cambiamento significativo: il mondo militare segue, quasi cinquant’anni dopo, quello delle Polizie ad ordinamento civile, per le quali la ‘lunga marcia’ verso la sindacalizzazione si è conclusa all’inizio degli anni Ottanta.

Così commenta il Ministero della Funzione Pubblica a margine della firma dei decreti.