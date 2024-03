Tratto dallo speciale: Logistica

CCNL Logistica Trasporto: indennità in busta paga da aprile di 22 Marzo 2024 10:29

Logistica e Trasporto, in busta paga da aprile 2024 Indennità di copertura economica (ICE) per vacanza contrattuale del CCNL: quanto vale e come funziona.