Lavorare nel turismo: Alpitour assume

Alpitour assume diverse figure professionali per le sedi amministrative e i villaggi vacanze in Italia e all’estero: ecco i profili ricercati.

Dagli addetti al booking ai general manager: il Gruppo Alpitour cerca personale da inserire nelle sedi amministrative ma anche nei resort e nei villaggi organizzati situati in Italia o all’Estero. Il tour operator ha pubblicato sul portale ufficiale una serie di annunci di lavoro per la ricerca di diversi profili professionali, in ambito ICT e servizi alla clientela.

Figure ricercate

Il comparto del turismo, fortemente provato dalla pandemia e dalle conseguenze legate alle chiusure e alle limitazioni agli spostamenti, mostra finalmente segnali di ripresa e comporta l’aumento della domanda di figure professionali qualificate. I profili ricercati da Alpitour sono elencati qui di seguito:

Addetto Ai Servizi Alberghieri presso le strutture alberghiere in Italia e all’Estero;

Addetto Booking Voihotels su Roma;

Analista Programmatore Software su Torino;

Business Analyst su Torino;

General Manager;

Integration Analyst su Milano o Torino;

Project Management Office su Torino;

Sviluppatore Back End su Torino.

Come candidarsi

Per conoscere requisiti e mansioni relative a ciascuna posizione è necessario consultare il sito ufficiale Alpitour nella sezione “Lavora con noi“.