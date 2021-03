Sanatoria stranieri e vaccino Covid: lavoro domestico in crisi

Il lavoro domestico subisce le conseguenze del ritardo nel rilascio dei permessi di soggiorno e del vaccino Covid negato: troppo poche tutele.

I prolungati ritardi nel rilascio dei permessi di soggiorno, dovuti all’iter burocratico si ripercuotono sul settore del lavoro domestico. Sono stati solo 1.480 i permessi concessi finora su un totale di 207mila domande, in pratica meno dell’1% delle richieste. L’allarme è stato lanciato dalle associazioni che aderiscono alla rete “Ero straniero”.

Circa 177mila domande provengono infatti dal comparto del lavoro domestico, stando alle elaborazioni sui dati statistici del Ministero dell’Interno pubblicate dall’Osservatorio nazionale Domina. Quasi il 70% si riferisce al ruolo di colf (122mila), mentre poco più di 50mila riguardano la figura di badante (30%) e meno di 2mila (1%) quella di baby-sitter.

Una situazione inaccettabile: il Viminale deve assolutamente accelerare l’iter burocratico – afferma Lorenzo Gasparrini, segretario generale di Domina – soprattutto perché stiamo vivendo da un anno in una situazione di emergenza sanitaria, nella quale i lavoratori domestici stranieri e i loro assistiti sono i meno tutelati. E consideriamo anche il fatto che oltre un milione di operatori è senza contratto e di questi oltre 560mila sono stranieri che provengono da Paesi al di fuori dell’Unione europea.

Un altro motivo di protesta è la mancata vaccinazione anti Covid: “Sono iniziate le vaccinazioni anti Covid per i caregiver, cioè i familiari che assistono un loro congiunto malato o disabile. Prima di loro, tutti gli operatori delle Rsa. E le badanti? Hanno le stesse mansioni: si occupano della cura di persone non autosufficienti, la maggior parte anziani, spesso 24 ore su 24, ma non sono considerate tra le categorie prioritarie”.