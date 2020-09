Lavoro domestico: rinnovato il contratto, le novità

Rinnovato il CCNL applicabile ai lavoratori domestici: le novità normative che vanno a valorizzare la professionalità e migliorano la retribuzione.

Interessa ben 860mila lavoratori domestici regolari il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore domestico firmato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILTuCS, Federcolf e le associazioni datoriali Fidaldo – che riunisce Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Adld e Adlc – e Domina.

Vediamo nel dettaglio le novità normative che entreranno in vigore dal prossimo 1° ottobre 2020 con focus su mercato e organizzazione del lavoro domestico, accrescimento della professionalità e trattamento retributivo.

CCNL lavoratori domestici 2020: le novità

Decreto Coronavirus: le novità di settembre 3 Settembre 2020 Era scaduto nel 2016 il precedente CCNL del settore domestico ed ora il rinnovo arriva in un momento che a livello globale, per il mercato del lavoro e non solo, si presenta piuttosto delicato, per via della pandemia da Coronavirus e dei suoi risvolti economici.

La sottoscrizione del rinnovo contrattuale chiude una fase di estrema incertezza per la categoria ed il settore, attanagliato dalla forte presenza di lavoro nero e sommerso (che fa salire il numero di lavoratori domestici a circa 2 milioni, n.d.r.) e mette le parti nelle migliori condizioni per proseguire il confronto, anche con le istituzioni, con l’obiettivo comune di rendere maggiormente attrattivo il lavoro regolare in un comparto che tanto ha dato nella fase emergenziale e che è chiamato a svolgere un ruolo essenziale nel nostro Paese, alla luce delle stime sull’invecchiamento demografico che collocano l’Italia tra i Paesi più longevi del mondo.

Entrando nel dettaglio del CCNL, le novità riguardano:

un aumento economico mensile di 12 euro per il livello medio B Supera partire dal 1° gennaio 2021;

di 12 euro per il livello medio B Supera partire dal 1° gennaio 2021; un sistema di indennità da 100 euro a quasi 116 euro a partire dal 1° ottobre 2020 in aggiunta alla retribuzione minima contrattuale prevista per i prestatori d’opera che assistono bambini fino al 6° anno di età ed agli assistenti familiari che assistono più di una persona non autosufficiente;

da 100 euro a quasi 116 euro a partire dal 1° ottobre 2020 in aggiunta alla retribuzione minima contrattuale prevista per i prestatori d’opera che assistono ed agli assistenti familiari che assistono più di una persona non autosufficiente; un’ulteriore indennità fino a 10 euro al mese per i lavoratori in possesso della certificazione di qualità ;

; l’inserimento in un unico livello BS delle baby sitter ;

; semplificazioni e chiarimenti del CCNL per renderlo uno strumento maggiormente fruibile dalle famiglie;

del CCNL per renderlo uno strumento maggiormente fruibile dalle famiglie; l’adeguamento del contratto individuale di lavoro e delle assunzioni a tempo determinato alla normativa attuale;

e delle assunzioni a alla normativa attuale; l’ inquadramento degli assistenti familiari in quattro livelli , definendo per ciascun livello due parametri retributivi, sulla base delle conoscenze e competenze possedute in riferimento alla mansione richiesta;

, definendo per ciascun livello due parametri retributivi, sulla base delle conoscenze e competenze possedute in riferimento alla mansione richiesta; il superamento della consolida tra distinzione tra colf, badanti e babysitter , favorendo la distinzione tra lavoratori che coadiuvano le famiglie nel ménage quotidiano e coloro che assistono le persone;

, favorendo la distinzione tra lavoratori che coadiuvano le famiglie nel ménage quotidiano e coloro che assistono le persone; introduzione delle figure degli educatori formati.