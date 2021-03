Milano: 800 opportunità di lavoro con ATM

Vasta campagna di recruiting promossa da ATM per inserire professionisti tecnici, ingegneri ed esperti nel settore informatico.

ATM, l’azienda dei trasporti milanese, ha avviato una vasta campagna di recruiting per il 2021 che porterà all’assunzione di 600 risorse, da impiegare in ruoli e settori differenti. L’iniziativa, con il claim “La mobilità del futuro ha bisogno di te”, ha come obiettivo quello di inserire profili qualificati in grado di portare avanti il processo di digitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, ma anche di far fronte a eventuali emergenze dovute alla pandemia. Il fine è anche quello di incrementare la presenza femminile, riducendo il gap tra i due generi che spesso caratterizza il comparto dei trasporti.

Per Milano e altri 95 comuni lombardi si cercano diverse figure professionali, tra cui conducenti e manutentori specializzati ma anche ingegneri e professionisti del settore IT. La campagna di selezione si rivolge, infatti, ai mobility engineer, ingegneri elettrici, project manager, ingegneri informatici TLC, esperti in progettazione, project engineer e ingegneri programmatori manutenzione. In ambito ICT, invece, le opportunità sono rivolte agli informatici e in generale agli specialisti nel settore information & operation technology, da inserire nella struttura IT.

Per candidarsi è necessario prendere visione di tutte le posizioni aperte nella sezione “Lavorare in Atm” del portale ufficiale di ATM.