Cassa COVID fino a marzo: le novità in Legge di Bilancio

In Legge di Bilancio, altre 12 settimane di integrazione salariale Covid fruibili da gennaio a marzo 2021 (fino a giugno per CIGD e ASO): ecco i requisiti.

Blocco licenziamenti fino a marzo, Cig Covid gratuita 30 Ottobre 2020 Il disegno di legge della Manovra 2021 (art. 51, titolo VI “Lavoro, famiglia e politiche sociali”) prevede che i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 siano prorogati dal 31 gennaio (scadenza fissata dal Decreto Ristori) fino al 31 marzo 2021, per un totale di 12 settimane aggiuntive fruibili dal primo gennaio (per ASO e la CIGD la possibilità di fruizione è estesa al 30 giugno.

La nuova tranche, se la misura entrerà in vigore il primo gennaio senza modifiche, della si applicherà a tutte le aziende che abbiano subito una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, e non richiederà il pagamento del contributo addizionale (che scatta quando non si è subita la perdita di fatturato del 20%). Ed i trattamenti saranno applicabili a tutti i lavoratori dipendenti in forza al 1° gennaio 2021.

Se il passaggio parlamentare della Legge di Bilancio confermerà l’impianto dello schema di Governo, dunque, sarà possibile il rinnovo ulteriore della cassa COVID, già prorogata di 6 settimane (fruibili dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021) dall’art. 12 dl n. 137/2020 e concessa per ora ai datori di lavoro che hanno esaurito la seconda tranche di 9 settimane prevista dal dl n. 104/2020, previo contributo addizionale nel caso non fosse possibile dimostrare una riduzione di fatturato del 20%.

Come di consueto, le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello di inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa ma, per la prima applicazione, la scadenza è fissata al 28 febbraio 2021.

In alternativa, ai datori di lavoro che non richiedono trattamenti CIGO COVID (settore agricolo escluso), la Legge di Bilancio 2021 prevede che sia prorogato l’esonero dai contributi previdenziali per massimo 8 settimane (fruibili sempre entro marzo), nei limiti delle ore di cassa utilizzate a maggio e giugno. Attualmente, l’esonero spetta per un massimo 4 settimane aggiuntive, fruibili entro gennaio.

Il ddl Bilancio prevede infine la proroga del trattamento della cassa integrazione per gli operai agricoli (CISOA), per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.