Concorso startup innovative per la sostenibilità

La nuova call dell'incubatore fiorentino Murate Idea Park che ricerca e premia le migliori idee innovative nel settore della sostenibilità.

“Florence4Sustainability” è la call promossa dall’incubatore fiorentino Murate Idea Park, nato nel 2017 per valorizzare startup “early stage”, con l’obiettivo di selezionare e valorizzare le più innovative idee d’impresa nel settore della sostenibilità. Il contest si propone di diffondere la conoscenza dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030 dell’ONU, attivando un percorso di formazione imprenditoriale sostenga la nascita di aziende orientate a generare impatto positivo su ambiente, persone e società.

Startup Innovative: la mappa italiana delle eccellenze 22 Settembre 2021 La call è finalizzata a selezionare progetti in fase di startup (neocostituiti o meno), offrendo supporto e servizi utili a creare imprese sostenibili da tutti i punti di vista. Per questo motivo, nell’ambito del percorso saranno garantiti programmi di formazione adeguati ai bisogni del team di progetto, incontri di networking, attività di Tutoring e Mentoring per la definizione/rafforzamento del business model e il fine tuning del prodotto/servizio ma anche spazi per le attività di sviluppo delle startup all’interno dei locali MIP.

I progetti presentati saranno valutati da una commissione tecnica ad hoc, che selezionerà 12 startup che avranno accesso diretto al percorso di preincubazione. Nel corso di un Selection Day, ovvero una Pitch Competition in programma a marzo 2022, saranno decretate le 5 startup vincitrici che proseguiranno per altri 9 mesi nel percorso di incubazione del MIP.

Per candidarsi alla call c’è tempo fino al 17 ottobre, inviando le candidature in modalità telematica attraverso il portale dedicato.