PMI tra AI e internazionalizzazione sostenibile: roadshow SACE e Microsoft Italia

Roadshow in otto tappe promosso da SACE e Microsoft Italia: imprese del futuro tra Intelligenza Artificiale e internazionalizzazione sostenibile, potenti leve per la competitività sui mercati globali.

E’ partito il 14 novembre il primo roadshow promosso da SACE e Microsoft Italia in tema di AI, internazionalizzazione e sostenibilità, dedicato alle imprese che guardano al futuro puntando su innovazione, tecnologia e crescita sostenibile come leve per potenziare la competitività oltre i confini nazionali.

Protagoniste sono le PMI italiane intenzionate a mettere in atto una solida strategia di successo nel lungo termine per competere sui mercati internazionali.

Attraverso otto tappe, infatti, Microsoft e SACE presentano workshop e programmi di formazione ad hoc che permetteranno alle imprese di esplorare tutte le opportunità generate da due risorse reciprocamente abilitanti, in grado di rafforzare la capacità di esportazione: innovazione e sostenibilità.

Le tappe del roadshow

Il primo appuntamento del roadshow si è svolto a Milano, presso la Microsoft House, giovedì 14 novembre: un pomeriggio di workshop e panel all’insegna del Made in Italy. Per scaricare i materiali dell’evento, basta accedere al portale ufficiale di SACE.

Nel corso di tutte le otto tappe, le imprese di tutta Italia potranno approfondire le potenzialità legate all’Intelligenza Artificiale per incrementare il potenziale competitivo in Italia e all’estero, valutando le soluzioni formative a disposizione delle PMI per attuare una trasformazione innovativa e sostenibile dei modelli di business.

SACE al fianco della PMI nella Twin Transition

SACE, promotore dell’iniziativa nell’ambito del suo HUB formativo, è al fianco delle PMI per affrontare le tematiche relative al binomio vincente formato da digitalizzazione e sostenibilità, agevolando la Twin Transition e approfondendo gli strumenti assicurativo-finanziari a sostegno degli investimenti.

Durante l’evento milanese l’attenzione è stata anche focalizzata sull’ESG HUB di SACE, ecosistema integrato e digitale che si declina in una vasta gamma di prodotti e servizi pensati per rafforzare la presenza del Made in Italy sui mercati globali.

“Con questo ciclo di roadshow vorremmo trasmettere un messaggio importante quanto necessario alle imprese che desiderano crescere: gli investimenti ESG devono essere accompagnati da investimenti in innovazione. Le tecnologie 4.0 legate alla sostenibilità aumentano la proiezione internazionale e la capacità esportativa delle imprese. I nostri dati mostrano che le imprese che investono in Twin Transition beneficiano di un aumento del ritorno sul capitale investito dell’8% – ha dichiarato Alessandra Ricci, Amministratore Delegato di SACE. – Tra le imprese che fanno questi investimenti e quelle che non investono c’è un 15% di differenza in capacità di esportare. Abbiamo quindi un grande potenziale da sfruttare e per cogliere appieno questa opportunità è necessario puntare anche sulla formazione. Ecco perché, insieme a Microsoft, abbiamo organizzato questi momenti formativi e di dialogo con le imprese.”

Focus sull’AI LAB di Microsoft

Nel corso della prima tappa del roadshow, inoltre, Microsoft ha illustrato alle imprese come mettere in atto la trasformazione digitale, rivoluzionare le attività aziendali ed efficientare i processi interni con le tecnologie 4.0 messe a loro disposizione, consentendo di dedicarsi ad attività di business di valore.

Nell’ambito dell’AI LAB, ulteriore momento di confronto con le imprese, è stato presentato il programma ad hoc disegnato per supportare l’adozione dell’AI nel Paese.

=> Accedi al portale ufficiale di SACE per scaricare i materiali dell’evento.