Sviluppo sostenibile: un premio agli innovatori responsabili

Edizione 2021 del Premio Innovatori Responsabili per valorizzare i progetti innovativi promossi da imprese, enti e liberi professionisti.

La Regione Emilia-Romagna promuove la settima edizione del Premio Innovatori Responsabili, iniziativa mirata a valorizzare i progetti di innovazione avviati sul territorio regionale e coerenti con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Rivolta alle imprese attive in tutti i settori produttivi, ma anche ai liberi professionisti, agli enti e alle istituzioni formative, l’edizione 2021 del Premio rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel Patto per il lavoro e per il clima e nella Strategia 2030 della Regione Emilia-Romagna.

Il Premio, inoltre, integra il riconoscimento “Gender Equality and Diversity Label” previsto dalla legge regionale per la parità e contro le discriminazioni di genere. Come sottolineano l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla, e la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e assessore alla transizione ecologica, Elly Schlein:

se la chiave per vincere le sfide dei prossimi anni sta nella capacità delle imprese di reinterpretare il proprio ruolo puntando all’integrazione con la realtà che le circonda, la transizione verso le sostenibilità ambientale e la sostenibilità sociale rappresenta la nuova sfida.

Per partecipare alla selezione e concorrere al premio è necessario compilare il form online nel periodo compreso tra il 1 e il 30 settembre, utilizzando l’identità digitale SPID (livello L2) oppure la CIE o la Carta nazionale dei servizi (CNS).