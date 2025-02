Crediti d’imposta ZES 2025: modelli e istruzioni per l’invio delle domande

ZES Unica Sud e Agricola: modelli, scadenze e regole di richiesta del credito d’imposta per investimenti nelle Zone Economiche Speciali del Mezzogiorno.

L’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di comunicazione per accedere ai crediti d’imposta destinati alle ZES unica per il Mezzogiorno, inclusi quelli specifici per i settori agricolo, forestale, pesca e acquacoltura.

Queste agevolazioni riguardano gli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.

Termini e procedura delle domande

Sono previste due fasi di comunicazione per entrambe le agevolazioni:

Prima comunicazione: da inviare tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, per dichiarare le spese ammissibili già sostenute o programmate fino al 15 novembre 2025. Comunicazione integrativa: da presentare successivamente per attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre 2025.

Le comunicazioni devono essere trasmesse telematicamente, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario autorizzato, utilizzando i software dedicati disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

ZESUNICA2025 : per il credito d’imposta ZES Mezzogiorno.

: per il credito d’imposta ZES Mezzogiorno. ZESUNICA AGRICOLA 2025: per il credito d’imposta destinato ai settori agricolo, forestale, pesca e acquacoltura.

Entro cinque giorni dall’invio, il sistema rilascerà una ricevuta di presa in carico o, in caso di scarto, le relative motivazioni. Le ricevute saranno consultabili nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

I modelli di domanda e le istruzioni

Per accedere al credito d’imposta ZES unica per il Mezzogiorno e ZES Sud per Agricoltura e Pesca la modulistica completa con le istruzioni da scaricare è disponibile cliccando sui due link indicati.

Scadenze per le comunicazioni integrative

Credito d’imposta ZES Mezzogiorno : dal 18 novembre al 2 dicembre 2025 , utilizzando il software “ZESUNICAINTEGRATIVA2025”.

: dal , utilizzando il software “ZESUNICAINTEGRATIVA2025”. Credito d’imposta ZES Agricoltura: dal 20 novembre al 2 dicembre 2025, tramite il software “ZES UNICA AGRICOLA INTEGRATIVA 2025”.

Una volta completato l’iter, i crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione tramite il modello F24, avvalendosi dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.