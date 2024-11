Bonus Moda: indennità INPS ai dipendenti dal 3 dicembre

Aperta dal 3 dicembre la finestra temporale per le richieste di sostegno al reddito previste per i lavoratori del comparto moda.

L’INPS comunica l’apertura della finestra temporale per l’invio delle richieste di sostegno al reddito previste per i lavoratori del comparto moda, erogate al fine di fronteggiare la situazione di crisi che sta attraversando il comparto come previsto dal decreto-legge n. 160/2024.

PMI della Moda in crisi: proposte di rilancio in Manovra 2025 25 Novembre 2024

L’indennità INPS relativa all’integrazione al reddito è prevista per i lavoratori dei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC) e conciario e può essere richiesta dai datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente e che non avrebbero potuto ricorrere agli strumenti di integrazione salariale ordinari, per esaurimento dei periodi autorizzabili.

Il trattamento integrativo è comprensivo di contribuzione figurativa e viene erogato per un periodo massimo di 9 settimane, tra il 29 ottobre e il 31 dicembre 2024.

Le domande possono essere trasmesse dal 3 dicembre entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa accedendo alla pagina INPS dedicata ai servizi per aziende e consulenti.