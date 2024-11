PMI Moda e Tessile: contributi a fondo perduto dall’11 dicembre

Dall’11 dicembre le PMI dei settori tessile, moda e accessori possono inviare tramite Invitalia la domanda di accesso ai contributi a fondo perduto concessi dal MIMIT.

Promuovere investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel tessile, nella moda e nel settore accessori: con questo obiettivo il MIMIT promuove una nuova misura basata sull’erogazione di contributi a favore delle PMI del comparto, da richiedersi tramite il portale Invitalia.

Le domande potranno essere presentate dall’11 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025 attraverso la procedura telematica che sarà appositamente attivata.

Contributi alle PMI della Moda e del Tessile

Le agevolazioni per la realizzazione degli investimenti, rese possibili grazie a una dotazione economica di 15 milioni di euro, sono destinate alle PMI operanti sull'intero territorio nazionale nel settore del tessile, moda e accessori (indicate da specifici codici ATECO), promotrici di percorsi di sviluppo mirati ad agevolare la transizione ecologica e digitale del processo produttivo o dei prodotti o servizi offerti.

Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo di 60 mila euro, potranno riguardare l’acquisizione delle seguenti prestazioni specialistiche:

formazione del personale dipendente dell’impresa;

implementazione di una o più tecnologie abilitanti volte a favorire lo sviluppo dei processi aziendali o i prodotti innovativi: Cloud Computing, Big Data e Analytics, AI, Blockchain, robotica avanzata e collaborativa, manifattura additiva e stampa 3D, Internet of Things, realtà aumentata, manifattura avanzata, piattaforme digitali per condivisione di competenze, sistemi di tracciabilità digitale;

certificazioni di sostenibilità ambientale;

servizi di analisi di Life Cycle Assessment (LCA).

Come fare domanda

Per l’accesso alle agevolazioni, le imprese sono tenute a presentare la domanda per via telematica tramite la piattaforma del soggetto gestore (www.invitalia.it), con accesso tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui oll’articolo 4 del decreto 8 agosto 2024;

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa dal legale rappresentante dell’impresa richiedente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico) sui dati di cui all’articolo 7, comma 4 del decreto 8 agosto 2024 relativi agli ultimi due esercizi contabili antecedenti la data di presentazione della domanda, per i quali siano stati approvati i relativi bilanci (se non sono presenti il collegio sindacale o il revisore unico, le dichiarazioni sono controfirmate da un professionista iscritto nell’albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei consulenti del lavoro o dal responsabile del centro di assistenza fiscale);

relazione descrittiva del progetto di transizione ecologica e/o digitale del processo produttivo o dei prodotti o servizi offerti indicazione dei soggetti individuati per l’erogazione delle prestazioni, curriculum dei professionisti individuati o presentazione delle società con il curriculum dei professionisti coinvolti nella prestazione; preventivi delle prestazioni oggetto di domanda contenenti i seguenti elementi minimi:

oggetto della prestazione;

elenco delle attività previste ai fini dell’espletamento della prestazione;

indicazione della durata della prestazione;

corrispettivo economico per l’esecuzione della prestazione;

dichiarazione sostitutiva di atto notorio sull’eventuale possesso del rating di legalità e della certificazione della parità di genere.

Normativa di riferimento

Decreto interministeriale dell’8 agosto 2024 – Misure per la transizione verde e digitale nella moda

Decreto direttoriale 8 novembre 2024 – Misure per la transizione verde e digitale nella moda. Termini e modalità di presentazione delle istanze Allegati al provvedimento attuativo ci sono i moduli da compilare ed il dettaglio della documentazione da presentare.