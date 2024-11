PMI della Moda in crisi: proposte di rilancio in Manovra 2025

Dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, sette proposte di emendamento alla Manovra 2025 per supportare il comparto e sostenere le PMI del settore.

Il settore della Moda riveste un’importanza strategica per l’economia italiana, grazie al suo valido contributo al PIL e al supporto che arriva soprattutto dalle piccole e medie imprese attive nel comparto. Proprio per questo. è fondamentale assicurare al ramo un futuro certo, intervenendo con la Manovra 2025 per arginarne la possibile crisi.

Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, si è recentemente appellato al parlamentari affinché supportino le proposte CNMI relative ai contenuti della Legge di Bilancio 2025, avanzate attraverso sette emendamenti.

Come sottolinea Capasa, la Moda rappresenta la seconda industria in Italia, motivo per cui è necessario garantire un aiuto alle PMI, a favore delle quali vengono avanzate specifiche istanze. Tra le richieste, ad esempio, si annovera il potenziamento della cassa integrazione ordinaria per le aziende sotto i 15 dipendenti, imprese che più delle altre rischiano la chiusura.

Viene anche chiesto a gran voce un piano industriale per il settore, esortando i membri del Governo a favorire un utilizzo più efficace delle risorse disponibili, al fine di rendere possibili investimenti adeguati.

Tra le proposte compaiono anche il riversamento del credito d’imposta relativo alle annualità 2015-2019, a favore delle attività di ricerca e sviluppo, oltre al trasferimento generazionale delle competenze per accelerare la formazione dei giovani.