PNRR: Italia prima per obiettivi raggiunti e finanziamenti UE

L'Italia è al primo posto in Europa per numero di obiettivi PNRR raggiunti e importo complessivo di fondi ricevuti: il punto su riforme e finanziamenti.

Ammonta a 11 miliardi di euro la quinta rata del PNRR che la Commissione Europea ha versato all’Italia lo scorso 5 agosto, in seguito ad una valutazione positiva sul conseguimento degli obiettivi previsti da parte del Governo.

Come ha spiegato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, infatti, il versamento della nuova rata del PNRR è connessa al raggiungimento di 53 traguardi e obiettivi.

PNRR: a che punto siamo

Grazie alle risorse stanziate con la quinta rata del PNRR, in particolare, è stato possibile raggiungere traguardi e obiettivi relativi a 14 riforme e 22 investimenti in settori strategici per la modernizzazione della Nazione.

Tra questi ambiti si segnalano in particolare: concorrenza, appalti pubblici, giustizia, gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, istruzione secondaria e terziaria, infrastrutture, sanità, cultura, università e pubblica amministrazione.

Inoltre, sono stati previsti numerosi interventi per la transizione digitale e green, con incentivi per imprese e consumatori.

L’Italia si conferma lo Stato membro UE che ha ricevuto finora l’ammontare maggiore di finanziamento, pari a 113,5 miliardi di euro (vale a dire il 58,4% delle risorse complessive stanziate).

Con la richiesta di pagamento della sesta rata, l’Italia ha attestato il raggiungimento di traguardi ai quali è connesso il 63% delle risorse del Piano.

Ad oggi, sono state individuate misure oggetto di procedure di selezione e assegnazione delle risorse per 164 miliardi (85% dei fondi PNRR a disposizione).

Nei prossimi mesi, il Governo intensificherà il monitoraggio (in collaborazione con la Commissione UE e le amministrazioni titolari) sull’attuazione degli obiettivi per la sesta rata del PNRR. Particolare attenzione sarà rivolta alle misure in programma per le ultime tre rate ed all’allineamento della piattaforma ReGiS.

Italia in linea con la ripartenza economica

Secondo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni:

L’Italia è al primo posto in Europa per numero di obiettivi raggiunti e importo complessivo ricevuto. Siamo stati i primi a richiedere il pagamento della quinta rata e siamo i primi ad aver richiesto il pagamento della sesta rata del Piano.

È sempre la Premier ad affermare che, stando ai recenti dati Istat sul PIL, la crescita acquisita nel primo semestre 2024 è pari allo 0,7%. Gli ultimi dati del rapporto Svimez, inoltre, stimano una decisa crescita del PIL anche nel Mezzogiorno e un incremento di nuova occupazione, pari al 2,6%.

In relazione ai traguardi connessi agli obiettivi del PNRR e sui risultati raggiunti, è possibile consultare anche la Quinta Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.