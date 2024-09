Incentivi Parco Agrisolare: domande dal 16 settembre

Sostegno pubblico per la transizione green e tech dell’industria della moda e del tessile: contributi a fondo perduto fino a 60mila euro per ogni impresa.

Operativa la piattaforma GSE per comunicare il completamento dei progetti agevolati con bonus Transizione 5.0: come accedere e i documenti da caricare.

Rinviata al 16 dicembre la scadenza relativa al pagamento dei contributi del primo trimestre 2024 per i datori di lavoro agricoli delle zone alluvionate nel maggio 2023.

Imprenditoria femminile Incentivi ISMEA in Agricoltura: “Più Impresa” per donne e giovani ISMEA Più Impresa incentiva il ricambio generazionale delle aziende agricole, con contributi e finanziamenti a donne e giovani under 41.

Incentivi imprese Incentivi Agricoltura: dal 16 ottobre, anticipo aiuti PAC fino all’85% Aumento anticipi di pagamento degli aiuti PAC in Agricoltura: dal 16 ottobre 2024, incrementati al 75% per quelli diretti e all’85% per lo sviluppo rurale.

Imprese del Sud Bonus ZES Sud: online modello di comunicazione integrativa Online il modello di comunicazione integrativa per investimenti nella ZES unica Sud: scadenza 2 dicembre 2024 per non perdere il credito d’imposta.

Lazio Impresa 4.0: 10mila euro alle PMI in Voucher Digitali Con il bando Voucher Digitali Impresa 4.0 promosso dalla Camera di Commercio di Roma sono previsti contributi a favore delle imprese del territorio.