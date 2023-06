UniCredit per l’Italia: sospensione mutui, finanziamenti e bonus per famiglie e imprese

UniCredit lancia un piano da 10 miliardi di euro per sostenere famiglie, imprese offrendo flessibilità nei mutui, rateizzazioni e bonus.

Con il piano “UniCredit per l’Italia” prende il via un’iniziativa che movimenta 10 miliardi di euro tra sostegni a famiglie e imprese nel gestire il caro vita e misure per lo sviluppo del territorio nell’attuale difficile congiuntura.

Tra le iniziative, moratoria mutui e prestiti, bonus figli, rateizzazione dei pagamenti e finanziamenti dedicati.

Vediamo nel dettaglio quali aiuti sono previsti.

Iniziative per privati e famiglie

Le nuove azioni messe a disposizione da UniCredit per privati e famiglie includono:

Flessibilità nei mutui : possibilità di rimodulare a zero spese il proprio mutuo, sospendendo per 12 mesi il rimborso della quota capitale, oppure riducendo l’importo della rata tramite l’allungamento della scadenza fino a un massimo di 4 anni;

: possibilità di rimodulare a zero spese il proprio mutuo, sospendendo per 12 mesi il rimborso della quota capitale, oppure riducendo l’importo della rata tramite l’allungamento della scadenza fino a un massimo di 4 anni; Rateizzazione acquisti e utenze : per i clienti con ISEE inferiore a 25mila euro, possibilità di rateizzare a tasso zero le spese sostenute con la carta Flexia;

: per i clienti con ISEE inferiore a 25mila euro, possibilità di rateizzare a tasso zero le spese sostenute con la carta Flexia; Bonus 500 euro per nuove nascite: fino al 30 settembre, un bonus di 500 euro sarà offerto ai clienti che otterranno un nuovo prestito di almeno 10 mila euro per sostenere spese familiari correnti e presentino l’atto di nascita avvenuta a partire dal 1 gennaio 2023.

Misure per le imprese

Per le imprese, i provvedimenti più significativi del piano includono:

Plafond da 6 miliardi di euro : finanziamento per le imprese del turismo, le eccellenze del Made in Italy e le aziende nelle Zone Economiche Speciali (ZES) italiane;

: finanziamento per le imprese del turismo, le eccellenze del Made in Italy e le aziende nelle Zone Economiche Speciali (ZES) italiane; Moratoria sui finanziamenti : fino alla fine dell’anno, moratoria sulla quota di capitale dei finanziamenti a medio e lungo termine per tutte le imprese che non abbiano già usufruito di garanzie pubbliche;

: fino alla fine dell’anno, moratoria sulla quota di capitale dei finanziamenti a medio e lungo termine per tutte le imprese che non abbiano già usufruito di garanzie pubbliche; Azzeramento commissioni POS: per esercenti con fatturato entro un milione di euro, azzeramento commissioni POS per transazioni nei punti vendita fisici con importi fino a 10 euro.

Cessione Crediti Superbonus

Le banche che accettano la cessione del credito 26 Maggio 2023 La seconda edizione del Piano si aggiunge alla ripresa degli acquisti di crediti edilizi e da Superbonus per imprese, artigiani e professionisti con crediti acquisiti a fronte di sconti in fattura per spese sostenute nel 2022.