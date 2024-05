Progetti ZES Unica Sud: schema di modello per il Business Plan

Istanza di rilascio Autorizzazione unica ZES SUD: online lo schema da seguire per redigere il business plan con cui corredare la domanda.

Disponibile online, sul sito della Struttura di Missione ZES Unica, lo schema per la redazione del modello di business plan per i progetti di investimento agevolati che sono assoggettati ad Autorizzazione unica nella nuova ZES Sud.

ZES SUD: incentivi su Sportello Unico Digitale 8 Marzo 2024 Il documento può essere utilizzato per redigere il piano con cui corredare la domanda di autorizzazione per il proprio progetto, evidenziandone le caratteristiche e le ricadute occupazionali, in base alle specificità della singola iniziativa.

Per i progetti di investimento assoggettati ad Autorizzazione unica, infatti, l’istanza deve obbligatoriamente essere corredata dal un business plan, per il quale non esiste però un modello unico. La Struttura di Missione ZES Unica propone a questo link un file .doc che ne riepiloga il contenuto minimo, offrendo una traccia da seguire per redigerlo correttamente.

L’autorizzazione unica ZES può essere richiesta dalle imprese che presentano progetti di investimento relativi ai territori che ricadono in una delle preesistenti ZES regionali o interregionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna), oppure per i progetti relativi ad altri territori localizzati prevalentemente in aree industriali o destinate a insediamenti industriali e produttivi, purché siano destinati alla realizzazione di nuovo stabilimento, all’ampliamento di uno stabilimento esistente oppure alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente.