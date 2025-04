Ecobonus e Bonus Casa: pratiche sul portale per i dati ENEA

Portale ENEA per l'invio dei dati sugli interventi terminati nel 2023-e 2024 con Ecobonus e Bonus Casa: trasmissione entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

In attesa di aggiornamento per le spese 2025, si può utilizzare la precedente versione del portale web per l’invio all’ENEA dei dati sugli interventi di efficienza energetica con fine lavori nel 2023 e 2024. La trasmissione dei dati è obbligatoria per poter beneficiare delle detrazioni fiscali per l’Ecobonus sugli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e per il Bonus Casa inerenti lavori di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

Il termine di 90 giorni per interventi con fine lavori nel 2024, viene presa in considerazione la data di messa online del sito, ossia il 26 gennaio dello scorso anno.

Portale ENEA per Ecobonus e Bonus Casa su lavori 2023-2024

Devono essere inviate a ENEA le seguenti informazioni:

Ecobonus – Interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (Legge 296/2006): i dati degli interventi di riqualificazioni energetica del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%);

– Interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (Legge 296/2006): i dati degli interventi di riqualificazioni energetica del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%); Bonus Casa – Interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (art. 16-bis DPR 917/86): i dati degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

È possibile trasmettere i dati degli interventi con data di fine lavori nel 2023 e 2024. L’ENEA, attraverso il servizio online Virgilio, fornisce anche assistenza virtuale sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale, in modo da rispondere in tempo reale ai quesiti sulle detrazioni fiscali relative agli interventi di efficienza energetica negli edifici.

Per accedere al servizio online bonusfiscali.enea.it è necessario autenticarsi con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Ecobonus: interventi ammessi

La tabella sintetizza gli interventi incentivabili con gli Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.

Componenti e tecnologie Aliquota di detrazione SERRAMENTI E INFISSI

SCHERMATURE SOLARI

CALDAIE A BIOMASSA

CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A 50% RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO

CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto

GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE

POMPE DI CALORE

SCALDACQUA A PDC

COIBENTAZIONE INVOLUCRO

COLLETTORI SOLARI

GENERATORI IBRIDI

SISTEMI di BUILDING AUTOMATION

MICROCOGENERATORI 65% INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI

(coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente) 70% INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI

(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro) 75% INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI

(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO) 80% INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI

(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO) 85% BONUS FACCIATE

interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell’edificio (terminato il 31.12.2022) 90% 2020-21

60% 2022

Bonus Casa: interventi 2023-2024 da comunicare a ENEA

La tabella riporta gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di energie rinnovabili detraibili al 50% in base a quanto previsto per le ristrutturazioni edilizie ex art. 16 bis del DPR 917/86 soggetti all’obbligo di invio all’ENEA dei relativi dati:

Componenti e tecnologie Tipo di intervento Strutture edilizie riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;

riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno; Infissi riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi Impianti tecnologici installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;

(solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;

per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto; sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamentodell’impianto;

ed eventuale adeguamentodell’impianto; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;

per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;

(caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; microcogeneratori (P e <50kW e );

(P <50kW ); scaldacqua a pompa di calore ;

; generatori di calore a biomassa ;

; installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;

negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019);

(limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019); teleriscaldamento ;

; installazione di sistemi di termoregolazione e building automation. Elettrodomestici1 solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal: 1° gennaio 2018 per le spese sostenute nel 2019 1° gennaio 2019 per le spese sostenute nel 2020 forni

frigoriferi

lavastoviglie

piani cottura elettrici

lavasciuga

lavatrici

asciugatrici

1 Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A. Piani cottura e lavasciuga non sono classificati.

Ecobonus e Bonus Casa: come fare la Comunicazione ENEA Detrazioni edilizie: come fare la Comunicazione ENEA 4 Agosto 2023 La comunicazione ENEA deve essere trasmessa dal contribuente o da un suo intermediario entro 90 giorni dalla fine dei lavori. L’accesso al portale richiede, la prima volta, la registrazione dell’utente con credenziali personali digitali SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). A questo punto, per inviare la comunicazione bisogna inserire: dati anagrafici del beneficiario; dati dell’immobile oggetto dell’intervento; riferimento di legge per l’agevolazione da applicare; gli allegati richiesti per la specifica agevolazione. La scheda descrittiva degli interventi è costituita da un modello standard che va compilato soltanto nelle parti di proprio interesse. Dopo aver controllato i dati e inviato la comunicazione, si riceve la ricevuta di invio che va conservata.

NB: L’ENEA è ancora in attesa di chiarimenti da parte degli organi competenti per aggiornare i portali per i lavori 2025. Nel frattempo, qui i primi dettagli sulle necessarie schede descrittive.