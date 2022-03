Elenco ONLUS accreditate per il 2022 al 5 per mille

Contributo 5 per mille IRPEF: pubblicato l'elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2022, aggiornamento lista e adeguamento al RUNTS.

Online l’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2022 al contributo del 5 per mille: apportate anche le modifiche conseguenti alle verifiche e alle revoche. Gli enti che ne fanno parte, non devono ripetere la procedura di iscrizione per l’anno in corso.

Rispetto all’elenco permanente 2021, nella nuova lista sono ricomprese solo le ONLUS, dal momento che, dal 2022 (anno successivo a quello di operatività del nuovo registro) il contributo del 5 per mille spetta agli Enti del Terzo Settore iscritti nel predetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), gestito dal Ministero del Lavoro.

Le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille IRPEF con le modalità previste per gli enti del volontariato di cui al DPCM 23 luglio 2020.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile un motore di ricerca dell’elenco permanente delle Onlus accreditate.

N.B. Gli elenchi permanenti degli enti della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche, sono pubblicati sul sito web di ciascuna amministrazione competente (Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano).