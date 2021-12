Assegno unico figli: simulazione importo e calcolo convenienza

Assegno Unico figli, vantaggi per il 90% delle famiglie ma penalità per nuclei bi-reddito con patrimonio sopra franchigia ISEE: simulazioni e calcoli Upb.

L’assegno unico per figli a carico in linea di massima è più conveniente delle attuali agevolazioni, detrazioni, prestazioni e assegni familiari, con un vantaggio proporzionale al numero dei figli, senza escludere dall’aumento dei benefici neppure i redditi medio-alti, se precedentemente esclusi da alcune misure di welfare, trattandosi di uno strumento universale. Le simulazioni sono contenute nel documento presentato in audizione alla Camera dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio sull’assegno unico.

La misura, lo ricordiamo, introduce dal 2022 un Assegno Unico (AU) per ogni figlio nato, con una quantificazione che dipende dalla composizione del nucleo familiare e dall’ISEE, con una serie di maggiorazioni per figli con disabilità o particolari condizioni familiari.

Platea beneficiari Assegno Unico

In base ai calcoli UPB, riguarda quasi 7,3 milioni di nuclei familiari e 10,8 milioni di figli e apporta un beneficio medio per nucleo di poco più di 1.000 euro (quasi 700 per figlio). Il 92% dei nuclei familiari coinvolti risultano avvantaggiati o indifferenti rispetto al regime vigente, in relazione al carattere universale dell’AU e, soprattutto, all’impiego di risorse aggiuntive.

AU: a chi conviene di più

Assegno Unico: come si calcola per figli minorenni e maggiorenni 7 Dicembre 2021 L’assegno unico è teoricamente più generoso delle attuali misure anche in corrispondenza di redditi familiari elevati: questo perché l’importo non si azzera oltre una certa soglia (come invece accade per le misure vigenti, come ad esempio gli ANF – Assegni al Nucleo Familiare). Il guadagno è invece più limitato per i maggiorenni, mentre è particolarmente rilevante per i figli minorenni con disabilità.

Assegno Unico per redditi alti: le penalizzazioni

Nel passaggio, a parità di altre condizioni, da un nucleo monoreddito a uno bi-reddito, il nuovo regime diventa generalmente più favorevole per effetto della maggiorazione specifica, che però si applica soltanto fino ad una certa soglia: il vantaggio è dunque inferiore per livelli di reddito alti, in corrispondenza dei quali la maggiorazione si annulla.

La presenza di un patrimonio rilevante per l’ISEE (ossia superiore alle franchigie), pur a parità di reddito, penalizza il nucleo familiare più ricco ai fini dell’indicatore, determinando importi di AU più contenuti e quindi senza particolari vantaggi o svantaggi rispetto ad oggi. In pratica, maggiore è il patrimonio e più numerosi sono i casi in cui si manifesta una perdita.

Assegno Unico: esempi di calcolo per famiglia

L’analisi Upb fornisce dettagli sulla distribuzione dei nuclei familiari potenziali percettori di assegno unico rispetto a una serie di fattori: reddito familiare e ISEE, tipologia prevalente del reddito del capofamiglia, numerosità dei figli, area di residenza, percettori o meno di una delle forme attuali di sostegno per i figli (detrazioni IRPEF e/o assegni familiari).

Analisi: vantaggi e criticità

Tra i diversi risultati della simulazione, vanno evidenziati l’elevata quota di famiglie avvantaggiate e il rilevante ammontare del beneficio tra quelle che oggi sono escluse da qualsiasi misura di sostegno, a conferma del carattere universale dell’AU. Inoltre, emerge un beneficio relativamente generoso a favore delle famiglie numerose (con più di tre figli). In senso opposto, si rileva la penalizzazione in termini relativi per i nuclei con entrambi i genitori che lavorano e patrimonio immobiliare al di sopra delle franchigie ISEE, anche a parità di reddito.

Proposte migliorative

In base alle criticità rilevate, l’Upb avanza le seguenti proposte:

riduzione del peso del patrimonio immobiliare nella definizione dell’ISEE utile per l’AU;

prolungamento ed estensione oltre i 25mila euro di ISEE della clausola di salvaguardia;

ricorso alla fiscalità generale o estensione a tutte le categorie di reddito;

detrazioni per figli maggiori di 21 anni a carico.