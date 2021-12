Contributi startup impresa: bando in scadenza

Avvio nuove imprese: c’è tempo fino al 31 dicembre per aderire al Bando Startup 2021 promosso dalla Camera di Commercio di Roma.

È in scadenza alla fine di dicembre il bando promosso dalla Camera di Commercio di Roma per sostenere la nascita di nuove imprese sul territorio, supportando la fase di startup.

Il Bando Startup 2021 prevede la concessione di servizi e contributi a favore degli aspiranti imprenditori, al fine di coprire i costi sostenuti per la gestione delle pratiche necessarie alla costituzione della nuova impresa, relative quindi alla segnalazione certificata di inizio attività, al rischio incendio Cpi, all’impatto acustico, alla pratica emissioni in atmosfera e ad altre pratiche come l’iscrizione INAIL, la registrazione del marchio/logo e la redazione di Business plan.

La misura ha come obiettivo quello di favorire la creazione di nuove realtà alla luce della congiuntura economica ancora sfavorevole. I servizi saranno erogati dai Centri di Assistenza Tecnica (CAT), dai Centri Servizi per l'Artigianato (CSA) e dai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA). Il bando copre il costo del servizio di accompagnamento fino a un massimo di 2500 euro o 3mila euro nel caso di costituzione di società di capitali.

Per accedere al contributo, gli aspiranti imprenditori devono recarsi presso una sede territoriale di uno dei soggetti attuatori dell’iniziativa. Ogni candidato, infine, può presentare una sola domanda. La scadenza del bando è prevista per il 31 dicembre 2021.