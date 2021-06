Tratto dallo speciale: INPS

Indennità decreto Sostegni bis: domanda online di scritto il

Attivo il servizio per la domanda INPS di indennità Covid del Sostegni bis: bonus da 1600 per stagionali, 800 euro per agricoli e 950 euro per i pescatori.

È attivo il servizio per la presentazione della domanda INPS di indennità Covid-19 prevista dal decreto Sostegni bis (DL 73/2021) – una tantum pari a 1.600 euro (che diventano 800 euro per agricoli e 950 per pescatori) – per le seguenti categorie di lavoratori: stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

intermittenti;

autonomi occasionali;

incaricati di vendita a domicilio;

subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

lavoratori dello spettacolo;

operai agricoli a tempo determinato;

pescatori autonomi. Devono fare domanda soltanto coloro che non sono già stati beneficiari dell’indennità Covid del primo decreto Sostegni (il bonus da 2400 euro) – che stanno già ricevendo il pagamento senza dover presentare nuova richiesta di indennizzo INPS – ed in questo caso devono richiedere il riconoscimento della nuova prestazione entro il 30 settembre 2021. Se vuoi aggiornamenti su Ammortizzatori sociali, Decreto Ristori, INPS inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Se è la prima volta che ti registri ai nostri servizi, conferma la tua iscrizione facendo clic sul link ricevuto via posta elettronica. Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali. Anno di nascita Sesso Provincia Professione Titolo di studio Telefono Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Si No Acconsento al trattamento dei dati ai fini della comunicazione a terzi per loro attività di marketing. Completa Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.