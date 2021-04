Cultura Crea e Turismo: due bandi per incentivi alle imprese del Sud

Cultura Crea raddoppia: due bandi per sostenere le imprese turistico-culturali del Mezzogiorno anche nel post Covid, oggi il webinar esplicativo.

Il Mibact rinnova l’iniziativa “Cultura Crea” rivolta alle imprese turistico-culturali del Mezzogiorno, promossa nell’ambito del PON “Cultura e Sviluppo” e gestita da Invitalia. Sono previsti due bandi con relativi sportelli agevolativi, entrambi in programma nel mese di aprile. In entrambi i casi, le domande potranno essere presentate attraverso una piattaforma informatica ad hoc che sarà messa a disposizione delle imprese (qui gli allegati delle due Direttive).

Il bando Cultura Crea Plus sarà operativo il 19 aprile 2021 e si basa sulla concessione di un contributo a fondo perduto per sostenere le imprese e i soggetti del terzo settore colpiti dall’emergenza Covid, attivi nel settore culturale e nel sistema dell’intermediazione turistica. Le domande si presentano con i requisiti e le modalità indicate nella Direttiva del Ministero della Cultura n. 238 del 29 marzo 2021.

Il 26 aprile 2021, invece, partirà la nuova versione Cultura Crea 2.0 destinata alle iniziative imprenditoriali e no profit nel settore dell'industria culturale e turistica. Le domande devono essere presentate secondo i criteri della Direttiva n. 237.

Per giovedì 8 aprile è in programma un incontro con gli esperti di Cultura Crea Plus, evento online che permetterà di conoscere i dettagli e le modalità per ottenere l’incentivo. Per partecipare al webinar “Meet the experts – Cultura Crea Plus” è necessario registrarsi.