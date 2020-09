Lombardia Al Via: contributi e credito alle PMI che investono

In Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Veneto e Piemonte si cercano figure specializzate in ambito sanitario.

Eco incentivi e contributi per lo Smart Working a favore delle MPMI piemontesi: cosa prevede il bando della Regione Piemonte.

Concorso per dirigenti promosso dalla Regione Lombardia: requisiti, titoli di studio richiesti e istruzioni per candidarsi.

Finanziamenti agevolati: MPS stanzia 150 milioni di euro per famiglie e imprese colpite dal nubifragio di Verona, Vicenza, Padova e comuni limitrofi.

Tirocini per disoccupati in Toscana

Opportunità di tirocinio retribuito promosse dal dal Consorzio 1 Toscana Nord per under 35 laureati e privi di occupazione: come candidarsi.