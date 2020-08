Innovation Manager per l’accesso ai finanziamenti agevolati

Il supporto di un Innovation Manager per accedere ai finanziamenti agevolati riservati alle imprese in viaggio verso il digitale: elenco bandi aperti.

I bandi per superare la crisi Covid con l'innovazione 5 Agosto 2020 L’innovazione – già prima del Coronavirus si trattava di un fattore determinante per aumentare la competitività della propria azienda – è oggi uno degli strumenti utili per uscire dalla crisi economica conseguente all’emergenza Covid-19.

Per essere realmente di supporto dovrà essere sostenuta da finanziamenti agevolati, nuova organizzazione aziendale e obiettivi commerciali, in alcuni casi rivedendo il proprio modello imprenditoriale o rinnovando prodotti e processi.

Spesso, per, all’interno di una azienda non ci sono figure che abbiano la possibilità di mettersi alla guida dei piani di innovazione, per motivi organizzativi e gestionali ma anche di competenze.

Per questo risulta spesso necessario affidarsi alla figura dell’Innovation Manager, capace di coltivare idee e trasformarle in opportunità di business, gestire gli impatti organizzativi relativi al processo di innovazione e coinvolgere le varie funzioni aziendali.

Tutto questo, grazie ad una visione d’insieme dei vari aspetti e competenze necessarie a compiere il salto verso la digitalizzazione sviluppando consapevolezza (una spinta al consolidamento di questa figura è stata impressa lo scorso anno dai “Voucher per l’Innovation Manager”, ossia l’agevolazione volta a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa). Dalle competenze di questa figura deriva la sua centralità nelle realtà aziendali.

Riportiamo in calce un riepilogo di strumenti messi a disposizione delle aziende.

POR FESR 2014/2020. Misura 1.2.a.1. Finanziamento a fondo perduto fino al 60% per progetti di innovazione del processo e dell’organizzazione.

L.R. 34/04. Finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi.

Piano Transizione 4.0. Credito d’imposta promosso per sostenere la ricerca, lo sviluppo, l’innovazione e il design.

POR FSE 2014/2020. Misura 8.6b. Contributo a fondo perduto fino al 100% per l’attivazione di un piano di innovazione Family friendly nelle PMI.

POR FESR 2014/2020. Misura 1.3.2. Bando Microincentivi per l’innovazione. Contributo a fondo perduto fino al 100% per lo sviluppo di prodotti o processi innovativi.

POR FESR 2014/2020. Azione 1.3. Contributo a fondo perduto fino al 60% a sostegno di processi di innovazione aziendale e utilizzo di nuove tecnologie.

POR FESR 2014/2020. Azione 1.1.2. BANDO A. Contributo a fondo perduto sotto forma di voucher per sostenere l’acquisizione di servizi per l’innovazione.

Bando INNOAID. Contributo a fondo perduto fino al 45% per l’acquisto di servizi di consulenza in materia di innovazione.

POR FESR 2014/2020. Linea FRIM. Azione I.1.b.1.2. Finanziamento a tasso agevolato per sostenere progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

Voucher 3I – Investire In Innovazione. Contributo a fondo perduto sotto forma di Voucher per sostenere le startup innovative nella brevettabilità delle invenzioni.

di Cristiano Montesi, CEO di IDEA Services