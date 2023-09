Come gestire in modo innovativo ed efficace la contabilità analitica e industriale, affidandosi all’ERP Microsoft Business Central e alle App integrative sviluppate da NAV-lab.

Ottenere il massimo controllo delle finanze aziendali è l’obiettivo primario della contabilità analitica, che promette di ottimizzare i processi partendo dal puntuale monitoraggio dei costi e dei ricavi, supportando al meglio le decisioni strategiche del management.

Conosciuta anche come contabilità dei costi o contabilità industriale, la contabilità analitica consente di mettere in atto un efficace controllo di gestione, trasformandosi in una risorsa indispensabile per il processo decisionale. Poggiando su un sofisticato sistema di verifica dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti, infatti, è in grado di rilevare sia le attività proficue per l’azienda, sia i prodotti e i processi che rischiano di generare margini irrilevanti.

Per le aziende che puntano a sfruttare tutte le opportunità legate alla trasformazione digitale, inoltre, portare avanti la contabilità analitica e industriale grazie a un software gestionale ad hoc rappresenta un valore aggiunto, una scelta vincente per velocizzare ed efficientare molte operazioni riducendo i tempi e i costi.

L’ERP Microsoft Business Central, in particolare, mette a disposizione delle PMI un portfolio di strumenti smart per gestire in modo completo tutte le aree aziendali, a cui si aggiungono le Applicazioni integrate create da NAV-lab, il consorzio di software house che figura come Microsoft Solutions Partner per le Business Applications.

Perché affidarsi a un ERP per gestire la contabilità analitica

Acronimo di Enterprise Resource Planning, un software ERP è certamente la soluzione ideale per gestire e automatizzare i processi aziendali a trecentosessanta gradi, consentendo alle imprese di acquisire, integrare e ottimizzare informazioni provenienti da reparti diversi.

Grazie alla contabilità analitica, i vertici di un’azienda possono stabilire se un’attività è conveniente dal punto di vista economico, ma anche ricavare tutte le informazioni che consentono di fissare il prezzo di vendita di un prodotto o di un servizio.

Microsoft Dynamics 365 Business Central, nello specifico, è una soluzione di gestione aziendale completa che permette alle PMI di aumentare l’efficienza grazie all’automatizzazione dei processi. Lo standard dell’ERP include la gestione dell’area dedicata alla contabilità analitica o industriale, acquisendo i dati contabili dalle aree legate alla contabilità.

È attraverso alle App integrate offerte da NAV-lab, tuttavia, che le aziende hanno l’opportunità di prelevare informazioni anche legate ai dati previsionali o ad aree diverse da quelle contabili (stipendi, trasferte, costi di gestione ad esempio), evitando di ricavarli da supporti esterni e di inserirli manualmente nella contabilità industriale.

NAV-lab ha recentemente sviluppato la App Tempo Zero COA proprio per agevolare l’inserimento nei costi di tutte le informazioni gestionali ritenute rilevanti, come quelle collegate ai dati previsionali o provenienti da altre aree.

Contabilità analitica smart con Tempo Zero COA

La App Tempo Zero COA (Cost Accounting) di NAV-lab apre a sorgenti diverse il mondo della contabilità analitica prevista dallo standard dell’ERP Microsoft, inserendo informazioni di dettaglio nei costi previsionali.

Tempo Zero COA risponde alla necessità di monitorare ciascuna azienda con informazioni gestionali anche di previsione, rendendo automatici la registrazione e il raggruppamento delle informazioni di dettaglio considerate più utili.

In questo modo, la gestione della contabilità analitica diventa un’operazione rapida e completa, introducendo automatismi che semplificano l’immissione delle informazioni sui costi che devono essere monitorati. La versione della App Tempo Zero COA Plus, inoltre, è pensata per coloro che vogliono usufruire dei dati inerenti ai costi di gestione contabile compresi nelle funzionalità aggiuntive contenute in Tempo Zero Cloud.

I vantaggi che derivano dall’utilizzo della App Tempo Zero COA non mancano, nell’ottica di disporre di una contabilità analitica e industriale completa:

introduzione di automatismi funzionalità modulari nello standard ERP;

diminuzione degli errori dovuti alla digitazione manuale;

estensione delle funzionalità legate all’ambiente standard aziendale con l’acquisizione di altre preziose informazioni di dettaglio, come ordini, carichi, spedizioni.

Il lancio delle App Tempo Zero COA in un evento NAV-lab in Microsoft Milano

NAV-lab lancerà le App Tempo Zero COA e Tempo Zero COA Plus nel corso dell’evento in programma a novembre presso la sede Microsoft di Milano dedicato alla gestione “smart” dei dati aziendali nell’ERP Business Central.

Mercoledì 15 novembre 2023 | h 10 – 15

Microsoft Open Day

Oltre i dati: l’intelligenza artificiale al lavoro per il tuo business

La marcia in più dell’ERP Microsoft Business Central

con le App Tempo Zero di NAV-lab

