Ferragosto in sicurezza: come proteggere la Privacy Online

Come proteggere la privacy online durante l'estate: ecco consigli utili per mantenere sicure le informazioni personali ed evitare rischi. informatici

Anche a Ferragosto è bene tenere alta la guardia: per una estate a prova di privacy, ecco i consigli del Garante per la protezione dei dati personali per un uso corretto di dati e contenuti digitali attraverso smartphone e tablet, per gli acquisti online e l’uso di app, chat e social network quando si è in vacanza.

Disattiva la Geolocalizzazione

Per proteggere la tua privacy, disattiva le opzioni di geolocalizzazione del tuo smartphone e dei social network. Questo ti aiuterà a mantenere segreto il luogo dove stai trascorrendo le tue vacanze.

Precauzioni sui Social Network

Evita di condividere informazioni personali come l’indirizzo di casa o le foto del tuo appartamento sui social network. Queste informazioni potrebbero essere utilizzate da malintenzionati per scoprire quando la tua casa è vuota.

Protezione dei dispositivi di Domotica

Se possiedi dispositivi domotici, assicurati che siano protetti da attacchi informatici. Imposta password sicure e aggiorna costantemente il software per garantire una maggiore protezione.

Controlla le impostazioni di Privacy

Anche in vacanza, controlla le impostazioni di privacy dei tuoi social network. Limita la visibilità dei tuoi post e evita di accettare sconosciuti nella tua cerchia di amicizie online.

Attenzione ai messaggi ingannevoli

Fai attenzione ai messaggi che offrono offerte straordinarie su viaggi o affitti di case. Potrebbero nascondere pericoli come virus informatici, ransomware e phishing.

Scarica App sicure

Durante le vacanze, potresti essere tentato di scaricare nuove app sul tuo smartphone. Assicurati di scaricare solo app dai market ufficiali e di leggere attentamente le descrizioni e le recensioni delle app.

Attenzione alle connessioni Wi-Fi pubbliche

Se usi le connessioni Wi-Fi offerte da bar, ristoranti o hotel, fai attenzione ai rischi di sicurezza. Evita di accedere a servizi che richiedono credenziali di accesso o di fare acquisti online.

Aggiorna pc e dispositivi

Mantieni sempre aggiornati i tuoi dispositivi con gli ultimi aggiornamenti software e antivirus. Questo ti aiuterà a proteggere i tuoi dati e la tua privacy.

Protezione smartphone e tablet

Durante le vacanze, è importante proteggere i tuoi dispositivi mobili. Non conservare dati troppo personali sui tuoi dispositivi e impostare un codice di accesso sicuro.

Navigazione web sicura

Fai attenzione ai messaggi che ricevi sul tuo smartphone. Potrebbero contenere virus o malware. Evita di rispondere a messaggi provenienti da sconosciuti.

Uso corretto dei droni

Se usi un drone durante le tue vacanze, rispetta la privacy altrui. Non riprendere persone senza il loro consenso e evita di diffondere immagini che contengono dati personali.

In conclusione, la miglior difesa è usare con consapevolezza e attenzione le nuove tecnologie. Ricorda sempre di gestire con cura i tuoi dati personali.