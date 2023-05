Come scegliere il software gestionale: guida in pillole

In collaborazione con

Orientarsi nella scelta del software gestionale può rivelarsi una strada in salita: ecco cosa valutare e perché conviene affidarsi a un ERP All-In-One.

L’obiettivo di un software gestionale è quello di semplificare tutte le attività aziendali, conducendo a un notevole risparmio di tempo e risorse.

Grazie all’automatizzazione dei processi, infatti, questo tipo di programma permette di limitare l’esecuzione delle procedure manuali e ridurre al minimo gli errori: in altre parole, consente alle imprese di concentrarsi maggiormente sul core business.

Secondo la ricerca “Il software gestionale in Italia: il percorso di trasformazione di PMI e PA”, realizzata dagli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano in collaborazione con AssoSoftware, i benefici legati all’uso di software gestionali riguardano soprattutto il potenziamento della competitività e della capacità di prendere decisioni più informate.

Basti pensare, ad esempio, che le PMI che usano programmi gestionali avanzati registrano performance superiori del 65% rispetto alla media di mercato. Ma come orientarsi nella scelta del software gestionale che sia in linea con le esigenze di ciascuna attività? Ecco 5 passi da compiere per raggiungere questo obiettivo.

Scegliere un fornitore affidabile

Un buon software gestionale deve riuscire a evolversi adeguandosi ai cambiamenti, arricchendosi di aggiornamenti e implementazioni. Per questo motivo, affidarsi a un unico interlocutore che proponga soluzioni modulabili e personalizzabili può fare la differenza, anche per adattarsi alle eventuali novità fiscali.

Valutare la completezza dell’offerta

Per garantirsi un programma gestionale completo e flessibile, inoltre, è certamente utile ricorrere a una soluzione All-In-One come il software ERP, la piattaforma gestionale integrata che consente di governare tutti i processi attraverso un unico cruscotto centralizzato, coprendo tutte le aree aziendali.

Garantire aggiornamenti costanti

Considerando il frequente evolversi della normativa, il programma gestionale deve garantire adeguamenti centralizzati e costanti che permettano alle imprese di assolvere agli obblighi e agli adempimenti contabili e fiscali, ad esempio in tema di fatturazione elettronica e privacy.

Puntare sulla semplicità di utilizzo

La semplicità di utilizzo rappresenta un requisito indispensabile per un software di gestione, che dovrebbe essere costruito intorno a un’interfaccia grafica intuitiva che favorisca un’esperienza d’uso di qualità.

Utilizzo dati e integrazione di diverse soluzioni

Un gestionale integrabile con altre applicazioni esterne necessarie all’attività d’impresa, infine, evita inutili frammentazioni e riduce i tempi di gestione. A rivelarsi fondamentale per lo sviluppo del business, in particolare, è una efficace integrazione dei dati.

TeamSystem Enterprise: il gestionale ERP All-In-One

TeamSystem Enterprise è il software gestionale ERP che si adatta perfettamente alle necessità di ogni impresa, una soluzione All-In-One modulabile ed espandibile creata da TeamSystem per favorire i processi di innovazione digitale delle imprese e degli studi professionali.

TeamSystem Enterprise Cloud, in particolare, è la versione in Cloud dell’ERP pensata per le piccole e medie imprese, caratterizzato da numerose funzionalità:

Componenti Core per soddisfare le esigenze di tutti i dipartimenti aziendali: amministrazione, finanza, controllo di gestione, vendite, CRM, acquisti, magazzino, progetti e commesse;

per soddisfare le esigenze di tutti i dipartimenti aziendali: amministrazione, finanza, controllo di gestione, vendite, CRM, acquisti, magazzino, progetti e commesse; Strumenti di supporto alle diverse aree applicative: analisi dei dati, gestione della privacy;

alle diverse aree applicative: analisi dei dati, gestione della privacy; Servizi digitali dedicati : per interagire con clienti, fornitori, PA e circuito bancario attraverso la piattaforma Cloud TeamSystem Digital e per velocizzare i processi di incasso, pagamento e riconciliazione dei movimenti bancari grazie all’integrazione con TeamSystem Pay ;

: per interagire con clienti, fornitori, PA e circuito bancario attraverso la piattaforma Cloud e per velocizzare i processi di incasso, pagamento e riconciliazione dei movimenti bancari grazie all’integrazione con ; App in mobilità: APProvo e TeamSystem Sales sono applicazioni mobile fruibili su tablet e smartphone, iOS o Android, create ad hoc per l’approvazione rapida di documenti e l’automazione della forza vendita su mobile.

=> Scarica il White Paper TeamSystem

per scegliere con consapevolezza il software gestionale