Paciolo è l’innovativo software gestionale in Cloud gratuito, flessibile e all-in-one, pensato per facilitare il lavoro di PMI e professionisti.

Semplificare la gestione aziendale per le PMI e per i liberi professionisti, abbattendo i costi e garantendo l’accesso a una suite di funzionalità fondamentali in modo totalmente gratuito, senza vincoli di tempo e di utilizzo: questa è la mission di Paciolo, software gestionale in Cloud nato nel 2018 dall’intuizione dell’omonima startup innovativa guidata dal giovane programmatore lucano Antonio Felitti.

Sostenuto attraverso una brillante campagna di equity crowdfunding, Paciolo rappresenta una vera e propria rivoluzione nel vasto ecosistema di gestionali aziendali, basata sull’ideazione di un programma innovativo e completo in grado di rispondere in modo efficace alle diverse esigenze che arrivano delle aziende di tutte le dimensioni.

Molto più che un semplice software di fatturazione, infatti, Paciolo è l’unico gestionale all-in-one, completo e utilizzabile gratuitamente senza limiti, una soluzione semplice ed efficace che consente di superare tutte le sfide quotidiane che caratterizzano la vita imprenditoriale, risolvendo ogni tipo di problema dal più banale al più complesso.

A chi si rivolge Paciolo

Il software in Cloud Paciolo si rivolge a un’ampia platea di destinatari. Ideale per agevolare il lavoro di professionisti, freelancer e lavoratori autonomi, può trasformarsi in un partner efficiente anche per le piccole e medie imprese, per i negozi, per i commercianti e i gestori di e-commerce.

Anche i forfettari possono trarre numerosi benefici dall’utilizzo di Paciolo, sfruttando l’opportunità di gestire il loro business in completa autonomia.

Punti di forza del gestionale Paciolo

Paciolo, che oggi vanta circa 4000 iscritti (aumentati del 250% nell’arco di pochi mesi), rende flessibile la gestione aziendale grazie a un’unica piattaforma personalizzabile e consultabile in ogni momento, in pochi click.

Cosa offre Paciolo in più rispetto ai competitor? Il software è reso fruibile senza costi di accesso nella sua versione starter, non prevede limitazioni e propone una serie di funzionalità innovative, per la maggior parte gratuite. È un applicazione in Cloud accessibile da tutti i dispositivi mobile dotati di browser: agli inizi del 2023 sarà disponibile anche in modalità App per smartphone e tablet Android e iOS.

Sfidando i principali player del mercato, è un programma intuitivo e flessibile che non si limita alla sola fatturazione, comprendendo tra le altre cose un servizio di assistenza telefonica svolto da personale tecnico qualificato.

Funzionalità, innovazioni e vantaggi

Il gestionale aziendale in Cloud Paciolo permette di utilizzare molteplici funzioni in pochi semplici passaggi, grazie a una dashboard intuitiva e completamente configurabile che consente di creare versioni dedicate su misura per ogni business, ottenendo una visione sempre aggiornata dell’azienda.

Nel gestionale sono presenti diverse funzionalità fondamentali:

fatturazione elettronica, per gestire tutto il ciclo attivo e passivo dei documenti elettronici secondo la normativa vigente;

documenti (preventivi, DDT, ordini e molto altro);

prima nota e pagamenti;

magazzino e inventario;

rapporti con i fornitori;

scadenzario dei pagamenti;

analisi dei dati;

operazioni sul conto corrente, grazie alla sincronizzazione per poter predisporre bonifici direttamente dal software;

gestione delle risorse umane.

Sono anche comprese diverse funzioni innovative:

il Drive Intelligente per raccogliere e consultare facilmente i documenti, ricercando un file usando la keyword “#contratto @Paciolo” e ottenendo immediatamente i relativi risultati;

la Mailing list per inviare comunicazioni di massa, a contatti specifici in base a svariati criteri e utilizzando #Hashtag (ad esempio è possibile inviare una promo a tutti i clienti di #Roma che hanno acquistato un #Iphone);

è possibile accedere dal gestionale direttamente alla lista dei movimenti del proprio conto corrente, che si aggiorna ogni giorno in automatico. In questo modo per contabilizzarla bisogna solo imputarla al cliente o al documento fiscale.

Valido alleato per gestire e far crescere il business, Paciolo rappresenta una preziosa risorsa per ottenere un vantaggio competitivo in termini di costi, efficienza e gestione.