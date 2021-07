Valutazione performance aziendali: soluzioni Cloud a portata di PMI

In collaborazione con

Gestire la valutazione delle performance attraverso il software aiuta le PMI a far crescere il business: TeamSystem offre soluzioni scalabili e affidabili.

La valutazione delle performance aziendali rappresenta uno strumento fondamentale per le aziende di tutte le dimensioni, una risorsa da sfruttare al fine di misurare la reale capacità dell’impresa di raggiungere gli obiettivi prefissati, definendo strategie efficaci per ottimizzare i processi e favorire la crescita.

Attraverso una corretta valutazione è possibile focalizzare l’attenzione sui punti di forza e sulle eventuali lacune, identificando criticità e mettendo in atto iniziative adeguate a superarle con successo. La misurazione delle performance delle attività e dei processi aziendali si rivela indispensabile anche nelle PMI, dove poter contare su strumenti di misurazione precisi e affidabili può fare la differenza in termini di crescita e produttività: la definizione di un sistema di indicatori chiave di prestazione – definiti KPI (Key Performance Indicators) -, infatti, deve permettere di delineare l’andamento del business in modo esaustivo per pianificare al meglio il futuro dell’azienda.

È proprio sui KPI che deve basarsi il monitoraggio delle performance, adottando parametri che siano significativi e confrontabili. Alla base di ogni valutazione, infatti, vi è un sistema di misurazione certamente complesso che non deve essere lasciato al caso e che richiede competenze specifiche. Consapevoli di come la Digital Transformation possa agevolare il miglioramento dei processi di business, gli imprenditori puntano a ottenere uno sguardo d’insieme costantemente aggiornato sull’andamento aziendale: affidarsi a soluzioni tecnologiche performanti e affidabili è la strada giusta da percorrere.

TeamSystem: soluzioni in Cloud per la gestione delle PMI

Da sempre al fianco delle aziende e degli studi nei processi di innovazione digitale, TeamSystem mette a disposizione una rosa di soluzioni innovative in grado di sostenere a trecentosessanta gradi la gestione della Piccola e Media Impresa sfruttando le potenzialità del Cloud. L’offerta comprende strumenti avanzati a supporto delle PMI, come TeamSystem Enterprise Cloud e TeamSystem Enterprise BI.

TeamSystem Enterprise Cloud

TeamSystem Enterprise Cloud è la soluzione ERP (Enterprise Resource Planning) completa e integrata per la pianificazione delle risorse d’impresa, un software in grado di rispondere alle esigenze delle aziende moderne accompagnandole nella trasformazione digitale, offrendo servizi tecnologici agili e flessibili per facilitare il lancio di prodotti e nuovi modelli di business.

Consentendo l’accesso a un ambiente di lavoro intuitivo e dinamico, TeamSystem Enterprise Cloud estende le proprie funzionalità anche in applicazioni fruibili da dispositivi mobili e permette di avere un’infrastruttura flessibile, in grado di adattarsi alla crescita senza rallentamenti generati da complesse integrazioni.

Sicura, scalabile e facile da attivare grazie alla configurazione guidata, la soluzione garantisce una navigazione rapida e un’esperienza di utilizzo ottimale, anche grazie alla possibilità di attivare funzionalità personalizzabili e adattabili alle specifiche esigenze. Con TeamSystem Enterprise Cloud è possibile accedere a una rosa di strumenti di supporto, tra cui:

Workflow Management , che semplifica la gestione del flusso delle operazioni relative a ogni processo aziendale e consente di coordinare gruppi di lavoro in modo efficace;

, che semplifica la gestione del flusso delle operazioni relative a ogni processo aziendale e consente di coordinare gruppi di lavoro in modo efficace; TeamSystem Enterprise Analytics, modulo inserito all’interno della piattaforma per la consultazione di dashboard e KPI in diversi ambiti funzionali (ciclo attivo, ciclo passivo, magazzino, contabilità finanziaria). Permette di monitorare in tempo reale gli indicatori per garantire un costante controllo dell’andamento aziendale, accedendo da ogni dispositivo.

TeamSystem Enterprise BI

La Business Intelligence (BI) rappresenta un elemento fondamentale nelle aziende dell’Industria 4.0, una risorsa indispensabile per gestire in modo ottimale l’enorme quantità di Big Data immagazzinata dalle imprese. Un software di Business Intelligence permette di raccogliere le informazioni aziendali relative alle diverse aree di business, riclassificandole al fine di convertirle in un vantaggio competitivo. I dati vengono raccolti e organizzati attraverso report puntuali e meticolosi, ottenendo una pianificazione strategica più efficace anche a lungo termine.

TeamSystem Enterprise BI è uno strumento per il supporto decisionale pensato proprio per implementare la Business Intelligence in azienda, offrendo sostegno ai manager attraverso semplici viste, dashboard e report di KPI monitorati nel tempo. Caratterizzata da intuitività e semplicità, la soluzione permette anche agli utenti meno esperti di ottenere valutazioni rapide e precise, grazie alle analisi preconfigurate.

Incentivi fiscali per la trasformazione digitale

Le imprese italiane possono contare su alcune agevolazioni varate dal Governo per incentivare la trasformazione digitale, misure rese operative attraverso la Legge di Bilancio 2021. Per accedere agli incentivi fiscali e finanziari volti a potenziare l’innovazione tecnologica, le aziende iscritte al Registro delle Imprese hanno la possibilità di ottenere sostegno concreto per avviare:

investimenti in beni immateriali per l’industria 4.0;

investimenti tecnologici per lo sviluppo del lavoro agile, realizzazione o rigenerazione di processi e prodotti in ottica green;

formazione e consulenza con strumenti di iper-ammortamento, credito d’imposta e abbattimento di interessi passivi o leasing bancario.

L’adozione di soluzioni e software per innovare la gestione d’impresa, come i prodotti messi a disposizione da TeamSystem, rientra tra le tipologie di investimento previste dalle agevolazioni. TeamSystem, inoltre, segue e supporta i propri clienti nell’iter di richiesta degli incentivi, attraverso certificazioni, perizie giurate o partecipazioni a bandi pubblici.

