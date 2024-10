Aruba inaugura l’Hyper Cloud Data Center di Roma: innovazione e sostenibilità

Potenza di 30 MW, certificazioni avanzate e approccio green-by-design per il nuovo data center che rafforza la presenza di Aruba nel mercato nazionale.

Aruba ha inaugurato l’atteso Hyper Cloud Data Center presso il Tecnopolo Tiburtino di Roma. Il nuovo campus rappresenta un’importante espansione dell’infrastruttura dello storico fornitore italiano di servizi cloud, data center e PEC, che si aggiunge ai data center già presenti a Ponte San Pietro (BG) e Arezzo.

Il nuovo data center romano, progettato per ospitare le esigenze IT di grandi aziende, hyperscaler e Pubblica Amministrazione, si sviluppa su un’area di 74.000 m² e prevede 30 MW di potenza IT distribuiti in 5 data center indipendenti.

Connessione strategica e flessibilità

Il nuovo centro dati, completamente carrier neutral, garantisce una connettività avanzata e autonoma ai clienti. Inoltre, offre soluzioni di colocation altamente personalizzabili, garantendo continuità operativa grazie ai servizi di Disaster Recovery e Business Continuity.

“Con l’attivazione dell’Hyper Cloud Data Center di Roma, possiamo aumentare significativamente la capacità di spazio e potenza a disposizione dei nostri clienti, rispondendo alla rapida crescita dei consumi prevista dallo sviluppo del cloud e di tecnologie come l’intelligenza artificiale”, ha spiegato Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba.

La scelta della capitale come sede del Campus non solo rafforza la copertura geografica del nostro network, ma sostiene anche il ruolo di Roma come hub strategico a livello nazionale, bilanciando la concentrazione nell’area di Milano.

Innovativo sotto il profilo tecnologico, l’Hyper Cloud Data Center è certificato ANSI/TIA-942-C Rating 4, garanzia di massima affidabilità e sicurezza operativa. Tutta l’infrastruttura Aruba è peraltro qualificata da ACN per trattare i dati ordinari, critici e anche strategici della PA.

Entro il 2025, sarà completato anche il secondo data center del campus di Roma, consolidando Roma come hub strategico per la connettività in Italia. A pieno regime, comprenderà 5 data center indipendenti.

Green-by-design e sostenibilità ambientale

Il campus è stato realizzato con un approccio “green-by-design“, includendo impianti fotovoltaici e sistemi di raffreddamento ad alta efficienza.

Questo impegno verso la sostenibilità si riflette nell’uso di tecnologie innovative che minimizzano l’impatto ambientale, mantenendo alte prestazioni e sicurezza.