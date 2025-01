Accelerare la transizione digitale con i nuovi strumenti di AI e le soluzioni NAV-LAB

L’Intelligenza Artificiale si sta rivelando un potente acceleratore della trasformazione digitale, rivoluzionando il modo di lavorare grazie all’implementazione di Copilot nell’ERP Microsoft Business Central e alle estensioni Tempo Zero di NAV-LAB.

L’Intelligenza Artificiale è parte integrante della quotidianità e rappresenta un potente acceleratore della trasformazione digitale, generando un nuovo modo di lavorare in azienda caratterizzato da velocità, flessibilità e innovazione.

Per le imprese del manufacturing, in particolare, poter sfruttare tutte le potenzialità dell’AI rappresenta una leva di crescita e un motore di sviluppo in chiave digitale, esattamente come accaduto con l’avvento del Cloud che ha dato un impulso determinante alla digital transformation.

Fattore abilitante per la digitalizzazione delle aziende e delle persone, infatti, l’Intelligenza Artificiale può realmente offrire un contributo fondamentale per automatizzare processi ripetitivi e focalizzare l’attenzione sulle priorità del business.

Già presente in numerose applicazioni Microsoft utilizzate quotidianamente in azienda, l’Intelligenza Artificiale si rivela una preziosa alleata soprattutto in Microsoft Dynamics 365 Business Central, l’ERP reso ancora più potente grazie alle App Tempo Zero progettate da NAV-LAB e dedicate alle aziende, manufacturing compreso.

Intelligenza Artificiale e gestione dei dati

Uno dei principali vantaggi dell’AI in ambito aziendale riguarda la gestione dei dati, trasformando radicalmente la raccolta, l’archiviazione e l’analisi di enormi quantità di informazioni che possono essere valorizzate e utilizzate per agevolare il processo decisionale.

Rendendo più efficiente e precisa la gestione di grandi volumi di dati, inoltre, l’Intelligenza Artificiale permette di superare le pratiche manuali obsolete e rischiose, rinnovando e innovando la data strategy aziendale.

L’AI generativa di Microsoft Copilot in Dynamics 365 Business Central, in particolare, è in grado di rielaborare i dati per dare vita a sintesi, proposte e contenuti testuali, rivelandosi un assistente intelligente efficace nel pieno rispetto della sicurezza, della compliance e della privacy.

Il ruolo dell’AI nella trasformazione del lavoro

La presenza di Copilot nell’ERP di Microsoft rivoluziona il modo di lavorare in azienda nell’era digitale, introducendo nuove funzionalità per automatizzare molte delle attività quotidiane e semplificare i flussi di lavoro.

Grazie all’AI generativa di Copilot, ad esempio, è possibile ottenere assistenza intelligente in tempo reale semplificando la comunicazione e la collaborazione, risparmiando tempo e migliorando l’organizzazione.

La presenza dell’AI in azienda, infatti, può aiutare a generare scenari proficui per incrementare la produttività e migliorare il servizio clienti. Microsoft, inoltre, ha recentemente annunciato nuovi strumenti basati sulle potenzialità di Copilot, orientati ad automatizzare specifiche procedure:

Microsoft Copilot Studio , per creare agenti personalizzati in grado di comprendere ed eseguire le richieste che arrivano dagli utenti, sulla base dei dati e dei processi interni;

, per creare agenti personalizzati in grado di comprendere ed eseguire le richieste che arrivano dagli utenti, sulla base dei dati e dei processi interni; Sales Order Agent, un vero e proprio agente commerciale robotizzato capace di leggere le mail con le richieste di preventivo, rispondendo con proposte e definendo tutti i dettagli per la consegna e la fatturazione.

Soluzioni NAV-LAB per la transizione digitale con nuovi strumenti di AI

Aiutare le imprese a semplificare la gestione dei processi produttivi è l’obiettivo primario di NAV-LAB, che mette a disposizione delle PMI una suite di estensioni create ad hoc per cogliere tutti i vantaggi dell’Intelligenza Artificiale e completare la transizione digitale all’insegna dell’AI.

Partecipando in modo attivo alla transizione digitale che sfrutta le potenzialità dell’AI, inoltre, NAV-LAB sta predisponendo Copilot nelle soluzioni Tempo Zero per Microsoft Business Central dedicate a tutti i settori, con una expertise particolare nel manufacturing, contribuendo anche a fornire supporto allo sviluppo con Microsoft Copilot Studio.

Le App Tempo Zero, in particolare, sono estensioni che ampliano e potenziano le funzionalità del gestionale ERP rendendolo ancora più efficace, beneficiando di numerose semplificazioni. Aggiunte a Microsoft Dynamics 365 Business Central, inoltre, le estensioni Tempo Zero offrono funzionalità specifiche e modelli gestionali innovativi, rendendo la gestione aziendale più mirata.

NAV-LAB al MECSPE 2025

Anche quest’anno NAV-LAB sarà al MECSPE, la Fiera Internazionale di riferimento per l’industria Manifatturiera in programma a Bologna dal 5 al 7 marzo. Un’occasione unica per scoprire l’offerta di soluzioni e strumenti per la gestione della tua azienda e vivere esperienze in prima persona con l’AI e la realtà immersiva applicate al manufacturing.

TI ASPETTIAMO ALLO STAND NAV-LAB

PAD. 21 “Fabbrica Digitale” – Stand B58

MECSPE – BOLOGNA FIERE

5-7 Marzo 2025

PRENOTA QUI la tua esperienza con le soluzioni NAV-LAB,

l’AI e la Realtà Immersiva!