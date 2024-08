Servizi digitali e pagamenti elettronici trainano le vacanze italiane

La digitalizzazione delle strutture ricettive influisce sulle scelte degli italiani in viaggio, che apprezzano anche wi-fi gratuito e prenotazioni online.

L’opportunità di usufruire di servizi digitali avanzati rappresenta un valido incentivo per favorire i viaggi da parte degli italiani, che non solo non rinunciano alle vacanze ma che si ritengono soddisfatti riguardo il soggiorno trascorso in una delle località del territorio.

L’indagine commissionata da TeamSystem a Kantar riguardo le preferenze, le abitudini e le scelte dei viaggiatori in Italia negli ultimi 12 mesi, infatti, mette in evidenza come le vacanze siano state ritenute più che soddisfacenti da chi le ha effettuate, spendendo mediamente 631 euro per il pernottamento e 418 euro per le attività extra per una durata media di circa 4 giorni.

Se il mare e la città sono state le mete più gettonate, gli hotel e gli alberghi sono in cima alle preferenze relative alle strutture scelte per il soggiorno.

Oltre alla sicurezza e all’igiene, inoltre, gli italiani in viaggio prestano attenzione al comfort e alla qualità delle camere, ai prezzi competitivi rispetto ad altre strutture analoghe, alle recensioni e alla sostenibilità ambientale.

Anche la digitalizzazione delle strutture ricettive ha un certo peso, tanto che tra i servizi più richiesti figurano wi-fi gratuito a banda larga (58%) e possibilità di prenotare il soggiorno online (51%), seguiti dal pagamento dell’acconto online (45%) e dai servizi di check-in e check-out digitalizzati (31%), così come la presenza di chiavi digitali per l’accesso alle camere (26%).

Farsi trovare preparati dal punto di vista dell’offerta di servizi digitali è, oggi, un elemento fondamentale per qualsiasi struttura ricettiva, poiché è sempre più evidente – ed emerge chiaramente dalla ricerca – come questo abbia un impatto diretto sulla stessa competitività di un albergo, B&B o appartamento in affitto breve, garantendo un effettivo vantaggio rispetto alla concorrenza – commenta Domenico Castriotta, Head of Micro Vertical Solutions di TeamSystem.