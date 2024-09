L’Intelligenza Artificiale in azienda favorisce uno sviluppo economico innovativo e sostenibile: quali sono le funzionalità e come integrarla puntando su un ERP gestionale di ultima generazione.

Nello scenario imprenditoriale odierno, caratterizzato da frequenti e repentine evoluzioni, sapersi adattare al cambiamento e ai nuovi paradigmi diventa una priorità. Per le PMI, in particolare, raggiungere questo obiettivo si rivela fondamentale al fine di restare competitive e non lasciarsi sfuggire le nuove opportunità offerte dalla trasformazione digitale.

L’Intelligenza Artificiale, in particolare, sta rivoluzionando il modo in cui le imprese operano, sia plasmando il mondo del lavoro sia generando nuove sfide da affrontare e superare, puntando su strumenti informatici al passo con i tempi e su risorse professionali adeguatamente formate sulle nuove tecnologie.

Valido alleato per la crescita delle imprese, la AI svolge un ruolo cruciale per favorire uno sviluppo economico innovativo e sostenibile, generando una notevole riduzione dei costi operativi e intervenendo in numerosi processi, rinnovandoli e semplificandoli.

L’Intelligenza Artificiale nei processi aziendali delle PMI

Risorsa imprescindibile per portare avanti le attività delle imprese con velocità e facilità, l’Intelligenza Artificiale offre strumenti in grado di svolgere molte azioni ripetitive e numerosi processi in ambito aziendale, trasformando l’analisi dei dati in decisioni strategiche che migliorano le performance aziendali.

I vantaggi generati dalla AI sono molteplici, dalla già citata riduzione dei costi fino all’ottimizzazione dei prodotti e all’opportunità di personalizzare e rendere più soddisfacenti le esperienze dei clienti.

Facendo leva su strumenti come l’apprendimento automatico, la visione artificiale, l’elaborazione del linguaggio naturale e soprattutto la capacità di valorizzare l’enorme patrimonio di dati di ciascuna azienda, la AI si rivela fondamentale per ottimizzare i processi aziendali. Tra questi rientrano, nel dettaglio:

data management : è l’insieme di tutte le attività relative alla gestione dei dati aziendali che, a prescindere dalla loro origine, rappresentano una risorsa potenziale da valorizzare per migliorare il processo decisionale, affidandosi a software specializzati ;

: è l’insieme di tutte le attività relative alla gestione dei dati aziendali che, a prescindere dalla loro origine, rappresentano una risorsa potenziale da valorizzare per migliorare il processo decisionale, affidandosi a ; data discovery : strettamente legato al data management, è il processo che partendo dai dati raccolti individua trend, valori ed evidenze di rilievo;

: strettamente legato al data management, è il processo che partendo dai dati raccolti individua trend, valori ed evidenze di rilievo; analisi dei dati: comprende tutte le risorse in grado di valorizzare i Big Data attraverso strumenti di analisi sofisticati come Analytics e Insights, che trasformano i dati in informazioni utili effettuando previsioni e ottenendo una visione completa che agevola il processo decisionale.

Le applicazioni aziendali della IA: non solo controllo di gestione

A beneficiare dell’Intelligenza Artificiale in azienda è in primis il controllo di gestione, uno strumento che misura e verifica l’efficacia delle decisioni strategiche pianificando le attività d’impresa, con l’obiettivo di affrontare al meglio eventuali criticità e di cogliere nuove opportunità di business.

Affidarsi a un software gestionale di ultima generazione che permetta di integrare nei processi anche le tecnologie più innovative, come l’Internet of Things e l’intelligenza Artificiale, rappresenta sempre una scelta vincente. Le applicazioni della AI in azienda, tuttavia, coinvolgono anche altri segmenti legati alla gestione delle risorse umane, alla Customer Relationship Management, alla logistica e alla Business Intelligence, solo per fare alcuni esempi.

Focalizzando l’attenzione sul software ERP, nello specifico, anche questa risorsa può essere potenziata grazie all’integrazione di moduli e funzionalità basate sulle tecnologie della IA, aiutando le PMI a sviluppare un proficuo business Data-driven.

Le 3 dimensioni della AI secondo TeamSystem

Pensando alle aziende che affrontano la trasformazione digitale, TeamSystem ha creato la soluzione TeamSystem Enterprise mettendo a disposizione un software ERP integrato con un modulo di Intelligenza Artificiale. Le imprese possono contare, infatti, su un assistente virtuale attivo e reattivo sempre a disposizione dell’utente e basato sul machine learning, in grado di rendere sempre più leggera e immediata l’operatività.

Secondo gli esperti di TeamSystem, inoltre, l’Intelligenza Artificiale può essere classificata in 3 diverse dimensioni ciascuna delle quali caratterizzata da specifiche aree di impatto.

AI che ti informa

È l’Intelligenza Artificiale che fornisce dati e analisi approfondite per supportare decisioni più consapevoli. È possibile riscontrarla attraverso numerose applicazioni:

implementazione della Digital Green Invoice , che riduce l’impatto ambientale minimizzando emissioni inquinanti e sprechi, promuovendo contemporaneamente l’impegno aziendale verso le tematiche ESG;

, che riduce l’impatto ambientale minimizzando emissioni inquinanti e sprechi, promuovendo contemporaneamente l’impegno aziendale verso le tematiche ESG; monitoraggio dettagliato di fatturato e liquidità , per comprendere a fondo l’andamento finanziario dell’azienda e fornire una base solida per prendere decisioni strategiche informate;

, per comprendere a fondo l’andamento finanziario dell’azienda e fornire una base solida per prendere decisioni strategiche informate; monitoraggio delle spese legate ai bolli , fondamentale per ottimizzare l’allocazione delle risorse finanziarie e controllare i costi operativi;

, fondamentale per ottimizzare l’allocazione delle risorse finanziarie e controllare i costi operativi; analisi dei clienti , che consente di comprendere meglio il proprio mercato di riferimento e di adottare strategie mirate di retention e prevention;

, che consente di comprendere meglio il proprio mercato di riferimento e di adottare strategie mirate di retention e prevention; forecast del fatturato , previsioni accurate basate su trendstorici, variabili e fonti macroeconomiche che si rivelano essenziali per la pianificazione finanz iaria a lungo termine;

, previsioni accurate basate su trendstorici, variabili e fonti macroeconomiche che si rivelano essenziali per la pianificazione finanz iaria a lungo termine; analisi dei tempi di incasso e pagamento delle fatture, per ottimizzare il flusso di cassa e migliorare l’equilibrio finanziario aziendale.

AI che lavora con te

È la AI che collabora attivamente all’interno dei processi aziendali per migliorare l’efficienza e la produttività. Gli strumenti operativi sono:

Digital Assistant , un assistente digitale in grado di supportare le decisioni strategiche quotidiane dell’azienda facilitando l’accesso rapido a informazioni cruciali e la creazione di visualizzazioni chiare e dettagliate;

, un assistente digitale in grado di supportare le decisioni strategiche quotidiane dell’azienda facilitando l’accesso rapido a informazioni cruciali e la creazione di visualizzazioni chiare e dettagliate; Digital Assistant – Knowledge base, strumento che consente una rapida risoluzione dei problemi fornendo un valido supporto funzionale all’utente, anche promuovendo il self learning e la formazione continua.

AI che lavora per te

L’Intelligenza Artificiale, infine, si pone al servizio di chi lavora automatizzando compiti ripetitivi e complessi, consentendo alle persone di concentrarsi su attività strategiche. Nell’ERP di TeamSystem è possibile accedere a funzionalità chiave:

automazione della gestione contabile delle fatture passive , che riduce il rischio di errori umani e accelera anche l’intero processo;

, che riduce il rischio di errori umani e accelera anche l’intero processo; riconciliazione bancaria automatizzata, che include la creazione automatica della Prima Nota da movimenti importati da TS PAY, con assegnazione di correlazioni per nuove causali CBI, nuovi conti correnti e clienti/fornitori, abbinando scadenze e permettendo la creazione di IBAN e il controllo dei saldi contabili bancari.

=> Scopri tutte le funzionalità di TeamSystem Enterprise e i vantaggi del modulo di Intelligenza Artificiale sul sito ufficiale.