Nasce PMI+: informazione personalizzata e gratuita targata PMI.it

Una community ad accesso esclusivo ma gratuito, che mira ad offrire un’esperienza di lettura ancor più utile ed efficace grazie alla personalizzazione dei contenuti e della loro fruizione.

PMI.it è lieto di annunciare ai suoi affezionati lettori una grande novità: è nata la nuova community di PMI+!

Da oggi, per gli utenti il portale d’informazione per imprese, professionisti e lavoratori si arricchisce di una nuova sezione, interamente gratuita e ricca di nuovi servizi personalizzati.

Cosa è PMI+ e come funziona

Iscrivendosi gratuitamente a PMI+, ogni utente potrà usufruire di ulteriori contenuti, nuove newsletter, risposte ai propri quesiti, un archivio di articoli ed altri contenuti salvati e sempre stampabili, funzionalità esclusive di lettura e tanti strumenti utili per approfondire e risolvere dubbi sul mondo dell’impresa, del fisco e del lavoro.

PMI+ nasce come risposta alla richiesta dei nostri lettori di un approccio ancor più mirato alle proprie esigenze d’informazione quotidiana, con servizi in grado di arricchire la propria esperienza sul sito.

Negli ultimi mesi abbiamo infatti raccolto i feedback dei nostri lettori sui contenuti web del portale e del quotidiano online e, in base ai suggerimenti, abbiamo deciso di accogliere le varie richieste pervenute al fine di offrire un servizio sempre gratuito ma ancor più completo.

Nasce così PMI+, un’area riservata dedicata agli utenti registrati gratuitamente, con funzionalità esclusive tra cui:

un servizio di domande & risposte dell’Esperto, migliorato in ogni sua fase,

newsletter esclusive e personalizzate sui propri interessi, da attivare dalla propria area personale,

nuove modalità di interazione con articoli e altri contenuti: stampa, archivio e bacheca senza pubblicità,

accesso ad articoli “esclusivi” riservati ai soli iscritti (ma sempre con registrazione gratuita), a firma di firme autorevoli ed esperti del settore.

Nelle prossime settimane completeremo l’attivazione delle diverse funzionalità.

Come iscriversi e gestire un account gratuito a PMI+

Dalla pagina di registrazione gratuita si accede direttamente a tutte le nuove funzionalità e servizi di PMI+, con possibilità di modifica delle proprie preferenze di navigazione tra i contenuti preferiti.

Dalla bacheca personale si possono consultare le domande inviate ai nostri esperti (e ricevere un avviso tramite notifica mail all’indirizzo utilizzato in fase di iscrizione nel momento in cui è pubblicata la risposta). Nella stessa sezione apparirà la risposta, una volta pubblicata.

Sempre dalla propria bacheca, si può navigare tra gli articoli preferiti (salvati in area personale) e leggere in esclusiva i contenuti riservati agli iscritti a PMI+.

Infine, si possono attivare e disattivare anche l’iscrizione alle nostre newsletter e email di notifica: si possono gestire non soltanto le iscrizioni agli “alert” email su temi di proprio interesse (con elenco a scelta) ma anche quella alla newsletter quotidiana a carattere generale e alle nuove newsletter periodiche (in via di attivazione) e infine a quelle tematiche, personalizzate in base all’utenza (in arrivo nelle prossime settimane).

A questo punto non resta che registrarsi e sperimentare la nuova esperienza di lettura su PMI+: non vediamo l’ora di darvi il benvenuto nella nostra community!