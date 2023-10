Firma elettronica comoda e sicura, anche gratuita per i consumatori

Gli italiani apprezzano la firma elettronica, considerata pratica e sicura, e da Yousign arriva anche il servizio gratuito per gli utenti consumer.

La firma elettronica è utilizzata dal 75% degli italiani, che apprezzano tutti i vantaggi della dematerializzazione motivati dalla possibilità di firmare ovunque in modo rapido e sicuro.

Come fare la firma digitale: rilascio e utilizzo 3 Agosto 2023 A indagare sulla diffusione della firma elettronica in Italia e in Europa è il recente studio condotto da Ipsos e dalla scaleup francese Yousign, che mette in evidenza come questo strumento sia usato soprattutto nella gestione delle pratiche amministrative, nel settore delle assicurazioni ma anche nelle procedure legate alla sfera professionale.

I settori in cui gli italiani userebbero maggiormente la firma elettronica, sono la Pubblica Amministrazione per quanto riguarda le attività relative al fisco e alla previdenza, il ramo banking e il settore sanitario, anche per siglare documenti e referti.

Alla luce di queste evidenze, Yousign ha pertanto lanciato un servizio gratuito di firma elettronica rivolto ai consumatori. Un modo per cavalcare questa tendenza e permetterne un utilizzo ancor più consolidato da parte dei privati cittadini.

Creando un account gratuito, gli utenti consumer potranno firmare un numero illimitato di documenti senza vincolo temporale, come contratti di lavoro e di affitto, documenti per compravendita di immobili o per acquisto auto e assicurazioni.