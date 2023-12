Firma Digitale Remota di Poste Italiane: vantaggi e funzionalità per privati e imprese

Sicura, pratica, veloce e attivabile online in pochi step: cos’è e come funziona la Firma Digitale Remota di Poste Italiane che consente di siglare documenti digitali con pieno valore legale.

Poter firmare online documenti digitali in modo veloce, affidabile e sicuro rappresenta un notevole vantaggio in ambito sia privato sia lavorativo. Oggi, infatti, avere la possibilità di apporre la propria firma in modalità digitale si rivela utile in svariate occasioni, come sottoscrivere un contratto, siglare un bilancio, partecipare a una gara d’appalto o inviare un ordine d’acquisto solo per fare alcuni esempi.

Rispondendo in modo efficace alla crescente richiesta di soluzioni digitali che arriva dai privati e dai professionisti, Poste Italiane mette a disposizione l’innovativo e pratico servizio di Firma Digitale Remota attivabile online e utilizzabile comodamente dal proprio pc.

La Firma Digitale Remota di Poste Italiane, infatti, rappresenta l’equivalente informatico della firma autografa e consente di firmare tutti i documenti digitali con pieno valore legale, garantendo l’autenticità della firma, intesa come identità del sottoscrittore.

Caratteristiche e vantaggi della Firma Digitale Remota

Comoda e semplice da usare, la Firma Digitale Remota di Poste Italiane può essere usata per apporre la firma sui documenti nell’ambito dei rapporti tra cittadini e nella gestione di pratiche verso Pubbliche Amministrazioni, Enti e imprese. È anche possibile utilizzare la FDR per usufruire dei servizi online offerti da Poste Italiane che ne richiedono il possesso, come il Ritiro Digitale.

Valida tre anni e riconosciuta in tutta Europa secondo quanto previsto dalla normativa eIDAS, la Firma Digitale Remota può essere considerata più sicura della firma autografa e garantisce:

la piena autenticità della firma , intesa come identità del sottoscrittore;

, intesa come identità del sottoscrittore; la totale integrità del documento , assicurando che non abbia subito modifiche dopo la firma;

, assicurando che non abbia subito modifiche dopo la firma; il non ripudio del documento da parte del sottoscrittore, il quale non può disconoscere la propria firma a meno che non fornisca delle prove specifiche.

Come attivare e usare la FDR di Poste Italiane

Per attivare la Firma Digitale Remota di Poste Italiane è sufficiente acquistare il servizio direttamente online se si è in possesso di un’identità digitale “forte” rilasciata da Poste Italiane, vale a dire PosteID abilitato a SPID oppure Account Poste Verificato.

I professionisti o i responsabili legali di imprese e aziende, inoltre, possono acquistare la Firma Digitale Remota di Poste Italiane attraverso l’account poste.it business.

La FDR ha un costo di 45,75 euro IVA inclusa, tuttavia l’attivazione è gratuita se l’utilizzo è limitato esclusivamente ai servizi online di Poste Italiane che la richiedono.

Al termine della procedura di acquisto sarà inviata una e-mail con le istruzioni per attivare la Firma Digitale Remota e scegliere il PIN Firma, un codice personale strettamente riservato che diventa necessario ogni qualvolta si desidera utilizzare il servizio, insieme a un Codice di verifica OTP che si riceve via SMS.

Per apporre la propria firma digitale in modo rapido è sufficiente scaricare il software gratuito firmaOK! e installarlo sul proprio pc, senza dover utilizzare ulteriori dispositivi come le smart card. Accedendo all’area riservata del programma, inoltre, è possibile gestire la FDR in completa autonomia, anche sospendendola e riattivandola in base alle singole esigenze.

=> Scopri tutti i vantaggi della Firma Digitale Remota di Poste Italiane sul portale ufficiale