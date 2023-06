TIM risponde alle esigenze di connettività di PMI e Partite IVA offrendo Internet ultraveloce, servizi dedicati e supporto per beneficiare dei Voucher governativi.

Poter contare su Internet ultraveloce rappresenta una priorità in ambito professionale, una risorsa che può concretamente migliorare la competitività delle PMI e agevolare l’attività delle Partite IVA. TIM si rivolge a entrambe le categorie mettendo a disposizione l’offerta TIM Business con più piani di abbonamento, permettendo a imprese e professionisti di ottenere la fibra veloce fino a 10 Giga e risparmiare fino a 2.500 euro grazie ai Voucher connettività previsti dal Governo.

Garantendo un contributo per attivare abbonamenti a Internet ultraveloce, infatti, il Governo si propone di dare una spinta alla digitalizzazione del sistema produttivo anche grazie alle risorse stanziate attraverso il PNRR.

Come funziona il Voucher connettività

Per tutto il 2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy promuove un piano di Voucher connettività per incrementare la diffusione della banda ultra-larga sul territorio nazionale, rivolgendosi in particolare alle micro, piccole e medie imprese e alle persone fisiche titolari di Partita IVA che esercitano una professione intellettuale o non organizzata, sia in proprio sia in forma associata.

Attraverso le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, il MIMIT riconosce un contributo economico – sotto forma di sconto – sul prezzo di vendita dei canoni di connessione a Internet in banda ultra-larga, permettendo ai beneficiari di richiedere il bonus a un operatore delle telecomunicazioni accreditato, come TIM.

Il servizio di connettività sottoscritto, inoltre, deve avere una velocità massima di download pari ad almeno 30Mbit/s. Ci sono diverse tipologie di Voucher che differiscono per durata e prestazioni (l’importo può variare da un minimo di 300 euro fino a un massimo di 2.500 euro, anche in base all’eventuale richiesta di contributo di rilegamento all’edificio):

Voucher A1 : contributo pari a 300 euro con passaggio a una connettività con velocità massima in download compresa tra 30 Mbit/s e 300 Mbit/s e senza Banda Minima Garantita;

: contributo pari a 300 euro con passaggio a una connettività con velocità massima in download compresa tra 30 Mbit/s e 300 Mbit/s e senza Banda Minima Garantita; Voucher A2 : contributo di 300 euro con passaggio a una connettività con velocità massima in download compresa tra 300 Mbit/s e 1 Gbit/s e senza Banda Minima Garantita;

: contributo di 300 euro con passaggio a una connettività con velocità massima in download compresa tra 300 Mbit/s e 1 Gbit/s e senza Banda Minima Garantita; Voucher B : contributo pari a 500 euro i e connettività con velocità massima in download compresa tra 300 Mbit/s e 1 Gbit/s e una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 30 Mbit/s;

: contributo pari a 500 euro i e connettività con velocità massima in download compresa tra 300 Mbit/s e 1 Gbit/s e una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 30 Mbit/s; Voucher C: contributo di connettività pari a 2mila euro con connettività con velocità massima in download superiore ad 1 Gbit/s e una soglia di banda minima garantita di almeno 100 Mbit/s.

Per i Voucher di tipo A2, B e C, per connessioni che offrono velocità pari a 1 Gbit/s (Voucher di tipo A2 e B) o superiore a 1 Gbit/s (Voucher di tipo C), il voucher potrà essere aumentato di un ulteriore contributo fino a 500 euro a fronte di costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari che dovranno essere adeguatamente giustificati e che potranno in tal modo essere coperti almeno in parte dal voucher, sia per servizi wired che wireless (opere di scavo o infrastrutture lato cliente, apparati operatore per link dedicati punto-punto).

Come ottenere il Voucher connettività con TIM

Per richiedere il Voucher Connettività è necessario compilare l’apposita modulistica fornita da TIM che provvederà a inoltrare la domanda a Infratel Italia SpA e ad erogare il voucher sotto forma di sconto applicato direttamente in fattura.

Le offerte TIM Business su cui richiedere il Voucher Governativo vanno incontro alle diverse esigenze di connettività:

Suprema BUSINESS VOUCHER 10 Giga con Fibra fino a 10 Giga a 19,34 euro al mese invece di 74,90 euro con domiciliazione e Voucher Governativo per 36 mesi; i primi 12 mesi il cliente beneficia anche di uno sconto TIM e l’offerta costa 15 euro al mese. La stessa offerta può essere attivata a 10 euro al mese per i primi 12 mesi per i clienti mobili TIM che attivano TIM Unica Business.

con Fibra fino a 10 Giga a 19,34 euro al mese invece di 74,90 euro con domiciliazione e Voucher Governativo per 36 mesi; i primi 12 mesi il cliente beneficia anche di uno sconto TIM e l’offerta costa 15 euro al mese. La stessa offerta può essere attivata a 10 euro al mese per i primi 12 mesi per i clienti mobili TIM che attivano TIM Unica Business. Suprema BUSINESS VOUCHER con Fibra fino a 2,5 Giga a 9,34 euro al mese invece di 64,90 euro con domiciliazione e Voucher Governativo per 36 mesi; i primi 12 mesi il cliente beneficia anche di uno sconto TIM e l’offerta costa 5 euro al mese. La stessa offerta può essere attivata a 0 euro al mese per i primi 12 mesi per i clienti mobili TIM che attivano TIM Unica Business.

Entrambe le offerte Suprema BUSINESS VOUCHER offrono: 2 canali voce, 1 numerazione aggiuntiva, chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, chiamate illimitate verso i fissi di Stati Uniti, Canada e Paesi dell’Europa Occidentale, assistenza dedicata, router Wi-FI in comodato d’uso gratuito, IP statico, navigazione sicura con TIM Safe Web e installazione a cura di un tecnico TIM.

PREMIUM BUSINESS VOUCHER FIBRA: con Fibra fino a 1 Giga a 14,90 euro al mese invece di 34,90 euro con domiciliazione e Voucher Governativo per 25 mesi; i primi 12 mesi il cliente beneficia anche di uno sconto TIM e l’offerta costa 5 euro al mese. La stessa offerta può essere attivata a 0 euro al mese per i primi 12 mesi per i clienti mobili TIM che attivano anche TIM Unica Business.

PREMIUM BUSINESS VOUCHER XDSL: Internet fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload, a 19,90 euro al mese invece di 34,90 euro al mese con domiciliazione e Voucher Governativo per 20 mesi; i primi 12 mesi il cliente beneficia anche di uno sconto TIM e l’offerta costa 10 euro al mese. La stessa offerta può essere attivata a 5 euro al mese per i primi 12 mesi per i clienti mobili TIM che attivano anche TIM Unica Business Le offerte PREMIUM BUSINESS VOUCHER includono un canale voce, chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, router Wi-Fi in comodato d’uso gratuito, IP statico, installazione a cura di un tecnico TIM.

=> Scopri nel dettaglio l’offerta TIM Business e richiedi assistenza per beneficiare del piano Voucher connettività.