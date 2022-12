Riconciliazione bancaria: conti in ordine con Fatture in Cloud

La riconciliazione bancaria è un’operazione importante per ogni Partita IVA: come eseguirla in automatico grazie al software di fatturazione Fatture in Cloud.

Mantenere in ordine i dati contabili è una priorità per le imprese e per le Partite IVA, che possono trarre numerosi benefici da un controllo puntuale, preciso e aggiornato dei conti aziendali.

Poter gestire la contabilità in modo automatizzato, affidandosi a un software di fatturazione ad hoc, rappresenta una leva efficace per migliorare la competitività del business e per favorirne la crescita. Per semplificare la gestione di tutti gli aspetti contabili dell’impresa, infatti, è fondamentale sfruttare al meglio tutti gli strumenti di controllo finanziario, tra i quali la riconciliazione bancaria svolge un ruolo determinante.

Riconciliazione bancaria: funzioni e vantaggi

Con la riconciliazione bancaria è possibile verificare la corrispondenza tra i dati dell’estratto conto e quelli inseriti in contabilità (dagli incassi e pagamenti di fatture alle spese, dagli F24 agli addebiti Sepa, dai Riba agli interessi). Un monitoraggio che si rivela indispensabile, soprattutto perché la registrazione delle operazioni può avvenire con tempistiche diverse o con date di valuta differenti.

Grazie alla riconciliazione bancaria eseguita con regolarità e in modo totalmente informatizzato, è possibile assicurarsi dell’allineamento tra le diverse annotazioni, anche correggendo eventuali disparità.

I vantaggi della riconciliazione bancaria sono molteplici, a prescindere dalle dimensioni dell’impresa e dal settore di attività:

ottenere un quadro completo della situazione economica e finanziaria dell’azienda;

dell’azienda; tenere sotto controllo le risorse finanziarie;

individuare con tempestività possibili errori nei registri contabili, ma anche fatture non pagate o ritardi di accredito o addebito ;

; garantire dati sempre aggiornati sui movimenti bancari, anche in vista di possibili verifiche fiscali.

Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla guida semplice sulla riconciliazione bancaria pubblicata da Fatture in Cloud.

Riconciliazione bancaria con Fatture in Cloud

Eseguire la riconciliazione bancaria sfruttando le potenzialità di un software dedicato rappresenta una scelta strategica per aziende e professionisti. Il software di fatturazione online Fatture in Cloud è un prezioso alleato per risparmiare tempo, aumentare l’efficienza aziendale, ridurre il rischio di errori e gestire un elevato numero di voci di movimenti e operazioni, senza creare sovrapposizioni.

Fatture in Cloud, infatti, consente di eseguire la riconciliazione bancaria, con pochi e semplici click:

si importa il file dell’estratto conto bancario in formato CSV, XLS o XLSX, che viene riconosciuto da Fatture in Cloud;

grazie alla funzione di riconciliazione, Fatture in Cloud associa in automatico le operazioni bancarie ai documenti (fatture emesse o ricevute, note di credito attive o passive, ricevute attive);

si conferma la riconciliazione e si registra in automatico il movimento all’interno della prima nota.

Con Fatture in Cloud, quindi, è possibile gestire da un’unica piattaforma la fatturazione, gli acquisti, clienti e fornitori e tutto ciò che concerne prima nota e pagamenti.

Riconciliazione bancaria con importazione automatica dell’estratto conto

A breve si potranno sincronizzare in automatico i movimenti bancari del conto corrente all’interno Fatture in Cloud, velocizzando quindi ancor di più l’operazione di riconciliazione.

Ciò sarà possibile grazie al collegamento di Fatture in Cloud con il conto corrente tramite TS Pay, la piattaforma dei servizi di incasso e pagamento digitali erogati da TeamSystem Payments.

L’attivazione di TS Pay è gratuita e disponibile per tutti i clienti di Fatture in Cloud.