Axerve semplifica i pagamenti digitali: soluzioni Smart POS Easy con e senza canone

Per far crescere il business è fondamentale poter gestire i pagamenti elettronici in modo facile, flessibile e innovativo: focus sui piani Smart POS Easy di Axerve.

Il ricorso ai pagamenti elettronici è in continua crescita e ha raggiunto livelli elevati soprattutto durante il 2021, complici gli incentivi legati al Cashback e nonostante la riduzione generale dei consumi dovuta all’emergenza sanitaria.

Solo nei primi sei mesi dell’anno scorso, infatti, le transazioni digitali sono aumentate del 23% raggiungendo volumi per 145,6 miliardi di euro, come si evince dai dati resi noti dall’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano. Un trend positivo confermato anche dalla riduzione dei prelievi di contante.

A spingere maggiormente verso l’uso dei pagamenti elettronici, inoltre, sono le recenti novità stabilite dal Governo in materia di sanzioni per gli esercenti e i professionisti che non accettano le transazioni effettuate con carte di debito e credito: a partire da gennaio 2023, infatti, per gli inadempienti all’obbligo del POS sono previste multe a partire da 30 euro.

Rispondere in modo efficace alle nuove esigenze è l’obiettivo primario di Axerve, il partner per la crescita dei propri clienti che guida le imprese nella scelta delle soluzioni di pagamento alternative al contante in linea con il singolo business.

Soluzioni POS Axerve per punti vendita e Retail

Axerve propone soluzioni innovative e flessibili per agevolare l’accettazione dei pagamenti sui canali fisici e digitali, consentendo agli esercenti di gestire le transazioni in modo ottimale e offrire ai clienti un’esperienza di acquisto completa e soddisfacente.

L’offerta di Axerve per le soluzioni POS, comprende due piani Smart POS Easy differenziati, pensati per andare incontro alle necessità di ciascun punto vendita:

Smart POS Easy a commissioni , con solo l’1% di commissioni e nessun costo fisso.

, con solo l’1% di commissioni e nessun costo fisso. Smart POS Easy a canone, con un solo canone mensile e nessuna commissioni sulle transazioni*.

Per entrambe le soluzione è previsto uno Smart POS di ultima generazione che grazie alla tecnologia Wifi e 4G, l’utilizzo dei POS è garantito anche in mobilità ed è sempre possibile accedere al servizio di assistenza dedicata. La Dashboard myStore online, inoltre, consente di avere aggiornamenti in tempo reale su tutti i pagamenti incassati tramite POS attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva, monitorando ogni transazione e visualizzando e scaricando le fatture.

Smart POS Easy a commissioni (1% di commissioni)

L’offerta Axerve Smart POS Easy a commissioni non prevede il pagamento di un costo fisso e richiede solo l’1% di commissioni. Il POS PAX A910 include una SIM che si connette automaticamente alla rete 4G e offre numerose funzionalità grazie alle tecnologie incorporate, quali display touchscreen a colori, GPS, 4G e sistema operativo Android™.

Non sono previsti costi di chiamata e il traffico dati è compreso. La stampante inclusa, inoltre, permette la massima mobilità.

Smart POS Easy a canone e zero commissioni*

La soluzione Axerve Smart POS Easy a canone e zero commissioni, invece, permette di accedere a una tariffa mensile senza sorprese basata solo sul versamento di un canone comprensivo del noleggio del terminale, ma non è prevista alcuna commissione da calcolare. Il POS Android™ PAX A910, inoltre, è concesso in comodato d’uso gratuito.

Un vantaggio notevole per chi preferisce gestire una tariffa prestabilita senza avere a che fare con spese aggiuntive, semplicemente collegando il POS al conto corrente esistente.

Attivando l’offerta POS Easy senza commissioni dal portale ufficiale del servizio, inoltre, è possibile accedere alla promozione per ottenere i primi 4 mesi di canone gratis: è sufficiente richiedere il POS Easy a canone online e inserire il codice “4EVERPOS”nell’apposito campo, in fase di richiesta.

“Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il codice promozionale “4EVERPOS” dà diritto alla gratuità di 4 mesi di canone (17,00 € o 22,00 €) dell’Offerta Axerve Easy a canone, sottoscritta online su www.axerve.com, entro le 23:59 del 31 marzo 2022, tramite l’inserimento dello specifico codice Coupon nel processo di richiesta online dell’Offerta Axerve Easy alla voce “Coupon”, indipendentemente dalla tariffa scelta dall’utente in fase di richiesta online (17,00 € + IVA o 22,00 € + IVA). È previsto il pagamento dell’imposta di bollo di 16,00 € per l’attivazione del servizio. Promozione valida dal 7 febbraio 2021 al 31 marzo 2022 inclusi. La presente promozione è valida solo per l’offerta Easy a canone. Promozione non cumulabile con altre promozioni in corso e valida solo per nuovi clienti Axerve. Al superamento della soglia di 30.000 € di transazioni annue, si applicheranno le commissioni previste dal contratto di noleggio POS. Il codice coupon non può essere monetizzato e non dà diritto a crediti. Axerve S.p.A. si riserva il diritto di modificare o revocare la presente promozione in ogni momento e senza preavviso. L’attivazione dell’Offerta Axerve Easy è soggetta all’approvazione di Banca Sella. Per tutte le condizioni relative ai servizi di Acquiring erogati da Banca Sella leggere attentamente i fogli informativi, disponibili alla sezione trasparenza. Le condizioni contrattuali ed economiche del prodotto POS Easy sono visualizzabili in fase di richiesta.”



*Per l’offerta POS Easy a canone, oltre i 30.000 € di transato viene aggiunto un costo di commissione dell’1% + IVA per l’importo eccedente la soglia dei 30.000 €, da sommare al canone mensile di 22 € + IVA.