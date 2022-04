I videoproiettori Epson in sconto per le Offerte di Primavera

Tutti i videoproiettori di Epson in sconto per le Offerte di Primavera: permettono di organizzare presentazioni in tutti gli ambienti chiusi.

Perfetti per l’home entertainment, i videoproiettori si rivelano molto utili anche in ambito professionale e sono tra i dispositivi maggiormente richiesti in occasione delle Offerte di Amazon, anche quelle di Primavera ora in corso. Fino al 13 aprile, infatti, Amazon propone una selezione di videoproiettori Epson in sconto, ideali per allestire proiezioni e presentazioni o per uso didattico. Sono dispositivi portatili in grado di proiettare testi e immagini all’interno di ambienti chiusi di varie dimensioni, caratterizzati da notevole versatilità e da una intensità luminosa sempre ottimale.

Come scegliere il videoproiettore

A orientare l’acquisto di un videoproiettore per uso business deve essere in primis la facilità di trasporto, da valutare in base al peso del dispositivo e alle sue dimensioni. Altri fattori da prendere in considerazione sono:

intensità luminosa espressa in lumen, da valutare in base alla grandezza dell’ambiente. Per stanze medio grandi, ad esempio, è preferibile optare per una luminosità non inferiore a 3500 lumen, mentre negli ambienti più piccoli può essere sufficiente 1000 lumen;

espressa in lumen, da valutare in base alla grandezza dell’ambiente. Per stanze medio grandi, ad esempio, è preferibile optare per una luminosità non inferiore a 3500 lumen, mentre negli ambienti più piccoli può essere sufficiente 1000 lumen; presenza di altoparlanti integrati , eventualmente da potenziare ricorrendo a componenti esterni da collegare via Bluetooth o via cavo;

, eventualmente da potenziare ricorrendo a componenti esterni da collegare via Bluetooth o via cavo; possibilità di connettere il dispositivo alla rete Wireless ;

; risoluzione massima, che garantisce una visibilità ottimale anche alla massima distanza di proiezione.

Videoproiettori Epson in offerta

Acquisti aziendali con Amazon Business

Imprese e Partite IVA possono beneficiare di sconti e promozioni ad hoc effettuando l’iscrizione su Amazon Business, piattaforma online pensata per soddisfare le esigenze di acquisto di professionisti e aziende. Un database contenente milioni di prodotti che permette di accedere a numerosi strumenti per migliorare la gestione della spesa (fatturazione automatica, spedizione gratuita per ordini superiori a 29 euro, possibilità di creare un unico account centrale con più acquirenti). Amazon Business è accessibile gratuitamente creando un account ad hoc e registrandosi alla piattaforma in pochi clic.