Notebook Asus in promozione su Amazon: modelli e prezzi

Leggeri e resistenti, i notebook Asus delle serie Vivobook e Zenbook garantiscono prestazioni elevate e massimo confort: ecco i modelli in promozione.

Design lineare, prestazioni di alto livello e potenziale creativo elevato sono alcune delle caratteristiche dei notebook Asus, dispositivi portatili leggeri e resistenti che possono diventare un valido partner di lavoro, in ufficio e in ogni altro luogo.

I notebook Asus garantiscono il massimo supporto per tutte le attività multitasking, coniugando praticità, velocità e innovazione. Amazon propone una selezione di laptop Asus disponibile a prezzi ribassati, in particolare appartenenti alla gamma Vivobook e alla serie Zenbook.

Asus Vivobook: notebook in promozione

La serie Asus Vivobook vanta un design innovativo progettato per garantire praticità e prestazioni ottimali. Si caratterizza per l’innovativa cerniera ErgoLift e per il display NanoEdge con cornici dello schermo ultrasottili.

Asus Vivobook 15 K513 Notebook con monitor da 15,6 pollici, RAM da 8GB, sistema operativo Windows 10 integrato. Il suo display NanoEdge con bordi sottili su quattro lati offre un incredibile rapporto schermo-corpo del 85%. Aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile. Integra anche la cerniera ErgoLift con alzata ergonomica che inclina leggermente la tastiera per una digitazione più confortevole. Il processore all'avanguardia Intel Core di Undicesima generazione i7-1165G7 garantisce performance ottimali. Il notebook è progettato per durare a lungo grazie alla batteria a polimeri di litio di elevata qualità. È perfetto per chi cerca produttività e versatilità in un notebook all'avanguardia, adatto a multitasking produttivo, editing multimediale ma anche gaming occasionale.

Asus Vivobook 15 A512 con monitor da 15,6 pollici, RAM da 8GB, sistema operativo Windows 10 integrato. Notebook con display FHD NanoEdge dai bordi molto sottili: rapporto schermo-corpo dell'88% per una visione senza limiti. Cerniera ErgoLift con alzata ergonomica e tastiera retroilluminata per un'esperienza di digitazione confortevole e ottima produttività. Buone prestazioni garantite da Processore Intel Core i5-1035G1, scheda grafica integrata Intel UHD e SSD PCIE da 256GB, aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile. Dotazione di webcam interna HD 720p e porta USB Type-C per semplificare al massimo la connessione dei dispositivi. Ottimo per chi cerca un Notebook per lo studio, il lavoro o lo svago di tutti i giorni massimizzando convenienza e prestazioni.

Asus Zenbook: modelli in offerta

La serie Zenbook di casa Asus combina prestazioni ultrarapide con un design elegante e definito, grazie soprattutto alle dimensioni sottili e alla notevole compattezza.

Notebook Asus Zenbook 14 UX425, con monitor da 14 pollici, RAM da 8GB, Grafica Intel Iris Xe, Windows 10 integrato e aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile. Display NanoEdge dai bordi molto sottili, compatto e leggero: rapporto schermo-corpo del 90% e un peso di soli 1.2 kg. Tastierino numerico NumberPad integrato nel mouse pad, cerniera ErgoLift con alzata ergonomica e tastiera con design edge-to-edge per un'esperienza di digitazione ottima e comfort. Prestazioni all'avanguardia con Processore Intel Core di Undicesima generazione i5-1135G7 e nuova scheda grafica integrata Intel Iris Xe che garantiscono prestazioni ottime per Notebook così sottili e leggeri. Connettività completa e versatile grazie a un set completo di porte I/O, al veloce Wi-Fi 6 (802.11ax) e alla webcam a infrarossi (IR) per un rapido riconoscimento facciale. Ottimo per chi cerca prestazioni all'avanguardia e ottima portabilità in un Notebook che semplifica il lavoro in multitasking, la produttività e l'intrattenimento.

Notebook ASUS Zenbook 13 UX325 con monitor da 13,3 pollici e RAM da 8GB. Sistema operativo Windows 10 integrato e aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile. Display FHD Glossy con tecnologia OLED e certificazione Pantone Validated che fornisce una grafica eccezionalmente dettagliata e realistica con un'illuminazione dello schermo pensata per facilitare la lettura. Tastierino numerico NumberPad integrato nel mouse pad, cerniera ErgoLift con alzata ergonomica e tastiera con design edge-to-edge per un'esperienza di digitazione eccezionale e massimo comfort. Prestazioni all'avanguardia con Processore Intel Core di Undicesima generazione i7-1165G7 e la nuova grafica Intel Iris Xe che garantiscono massime prestazioni per Notebook così sottili e leggeri, aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile. Connettività completa e versatile grazie un set completo di porte I/O, al veloce WiFi 6 (802.11ax) e alla webcam HD a infrarossi (IR) per un rapido riconoscimento facciale. Perfetto per chi cerca prestazioni all'avanguardia e massima portabilità in un Notebook dal design esclusivo che semplifica il lavoro in multitasking, la produttività e l'intrattenimento.