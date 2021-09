Confindustria Connext 2021: call per startup innovative

Confindustria promuove l’evento e la call Connext 2021 selezionando 20 startup ideatrici di progetti innovativi in settori strategici.

Recovery Plan: finanziamenti e misure per le Startup 27 Agosto 2021 Prende il via Connext 2021, la call lanciata da Confindustria per stimolare l’innovazione delle startup Made in Italy promossa in collaborazione con RetImpresa e LUISS. L’obiettivo dell’iniziativa è garantire sostegno concreto alle imprese per incentivare lo sviluppo sostenibile, digitale e competitivo, creando partnership e avviando laboratori innovativi ricorrendo a strumenti operativi e monitorabili.

La call è destinata alle startup con sede operativa in Italia, costituite da non più di 4 anni dalla presentazione della candidatura sulla piattaforma di open innovation RetImpresa Registry. Saranno selezionate 20 startup tra quelle che presenteranno i migliori progetti innovativi e scalabili in settori strategici:

Fabbrica Intelligente;

Le Città del futuro;

Pianeta sostenibile;

Persone, Scienze della vita, Progresso.

Il contest consente alle imprese di entrare in connessione con altre startup, PMI, grandi aziende e potenziali investitori nazionali ed esteri, ma anche enti e stakeholder coinvolti nell’incontro nazionale di partenariato industriale di Confindustria. Per le startup vincitrici sono previsti diversi premi:

iscrizione al Marketplace sulla piattaforma connext.confindustria.it fino a dicembre 2021;

stand personalizzato nell’Expo 3D di Connext, l’incontro nazionale di partenariato industriale di Confindustria in programma il 2 e il 3 dicembre a Milano;

possibilità di visitare l’Expo 3D di Connext, di organizzare incontri B2B online e di partecipare ai laboratori/eventi digitali;

possibilità di effettuare speedpitch durante l’evento di chiusura di Connext 2021.

La partecipazione alla call è gratuita: per iscriversi è necessario registrarsi online entro il 20 settembre 2021.