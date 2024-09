Governo: obiettivo Piano Casa in Manovra 2025

La Manovra 2025 conterrà anche il Piano Casa richiesto al Governo da Confindustria per la manodopera fiori sede: l’annuncio del Ministro Urso.

La Manovra 2025 contenerrà anche il Piano Casa fortemente richiesto al Governo da Confindustria, puntando non solo sulla realizzazione di alloggi messi a disposizione a un costo sostenibile per i lavoratori in trasferta, ma anche alla predisposizione di affitti calmierati per i lavoratori di primo impiego, impostando un canone che non superi il 25% del salario.

Come annunciato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenuto recentemente durante il Forum Ambrosetti di Cernobbio, il Governo è intenzionato ad accogliere le richieste confederali in merito al progetto:

Confindustria ci aveva chiesto due cose per la Manovra: la prima era portare a compimento subito transizione 5.0, e ci siamo riusciti; e la seconda realizzare un Piano Casa.

Per affrontare tutto questo, stiamo discutendo con Confindustria e i tre Ministeri interessati e pensiamo di mettere nella Manovra economica una misura che abbia due prospettive: una strutturale, per la quale per andare a compimento ci vorranno 3-4 anni, ed una transitoria ed efficace subito, che permettere alle imprese di assumere e consentire ai lavoratori di accettare, con un alloggio che si può sostenere da subito.

L’intenzione del Governo, quindi, è quella di agire su più fronti a breve e a lungo termine, al fine di agevolare le assunzioni da parte delle imprese.